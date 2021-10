Časopis Level zdigitalizuje všechna čísla, peníze od lidí na to vybral okamžitě

Časopis Level pomocí crowdfundingu vybírá peníze na digitalizaci všech jeho čísel. Kampaň na Startovači byla spuštěna včera a požadovaných 150 tisíc se sešlo skoro hned. Nyní už lidé přispěli částkou přes 250 tisíc korun.

“Uchovávat přes 300 časopisů v papírové podobě, to není nic jednoduchého. Nehledě na to, že jakmile chcete v té haldě něco najít, můžete si na to vyhradit klidně celý večer. Proto jsme se rozhodli, že všechna čísla, všechny recenze, články, témata a rozhovory, zkrátka vše, do poslední stránky, převedeme do strojově čitelné digitální podoby,” uvádí tvůrci. Digitalizovat se bude 314 čísel Levelu.

Level vznikl v roce 1995 a vychází dodnes. Od roku 2013 není součástí většího vydavatelského domu. Burda se rozhodla, že vydávání číslem 230 ukončí. Časopis převzali jeho bývalí šéfredaktoři sdružení pod firmou Naked Dog (Ondřej Průša, Petr Poláček, Martin Bach a další).

Level vydává zejména komentáře (Dan Vávra, Michal Rybka a další) nebo tematické články, aby se odlišoval od herního zpravodajství na internetu.

Kampaň na Startovači mimo jiné připravil Pavel Dobrovský, který se o velkou část Levelu stará. Je to (nejenom) jeho další úspěšný projekt podporovaný komunitou. Ta pravidelně platí projektu Retro Nation skrze Patreon. Více o tom v našem rozhovoru.