Lupa.cz  »  Čech cestoval v Jižní Americe a založil pro svou potřebu startup, který přilákal investory

Čech cestoval v Jižní Americe a založil pro svou potřebu startup, který přilákal investory

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Gabriel Otero, Vojta Pohůnek, WanderWallet Autor: WanderWallet
Gabriel Otero, Vojta Pohůnek, WanderWallet

Digitální peněženka WanderWallet českého tvůrce Vojty Pohůnka oznámila pre-seedovou investici ve výši 500 tisíc dolarů (přes 10 milionů Kč). Do startupu vložily peníze fondy BD Partners a Depo Ventures.

Vedle Pohůnka za startupem stojí Gabriel Otero a nápad vznikl ze zkušenosti zakladatelů samotných. Jako cestovatelé žijící v Latinské Americe naráželi na skutečnost, že platební metody, které místní používají každý den, jsou pro cizince prakticky nedostupné. Vytvořili WanderWallet, který umožňuje uživateli nahrát si do peněženky dolary nebo eura, a platí skenováním lokálních QR kódů, ať už jde o systémy Pix v Brazílii, Transferencias 3.0 v Argentině nebo QR Simple v Bolívii. Není přitom třeba místní bankovní účet či specifické měny.

Produkt míří na cestovatele, expaty a digitální nomády. Spuštění proběhlo na konci loňska v Brazílii a Argentině, před několika týdny přibyla Bolívie. Za pár měsíců se zaregistrovalo přes 2 600 uživatelů, přičemž cestovatelé doporučují službu dalším cestovatelům. Objem plateb vzrostl z 9 000 dolarů v prvním měsíci na 360 000 dolarů měsíčně.

Pohůnek věří, že do konce roku může dosáhnout na miliony dolarů v měsíčním objemu. „Lidé ho využívají na vše od oběda a nájmu po online nákupy a platby za zdravotní péči a dokonce pro platy státu,“ uvádí Pohůnek. Nové prostředky mají urychlit vstup do dalších zemí, marketing a budování zákaznické podpory ve větším měřítku.

Vlčkův startup spouští komerční AI na lov chyb v kódu, zatím našel další problémy v nástrojích Amazonu Přečtěte si také:

Vlčkův startup spouští komerční AI na lov chyb v kódu, zatím našel další problémy v nástrojích Amazonu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Z evropského koláče chytrých telefonů ukusují Apple a Honor

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Nervózní Microsoft začal v ČR žehlit Trumpův chaos

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Pálení žáhy zhoršuje nevhodná večeře. Vadí přejídání i kafe

Paramount získal Warnery a Netflix na tom vydělal

AI jako soudce – zákon na prvním místě

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Český startup ukazuje, že na AI modelech lze vydělávat

Lidé si mohou nechat zdarma vyšetřit znaménka, zrak i cukr

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).