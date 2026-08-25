Češi investují do technologie, která má opravovat družice rovnou ve vesmíru

Češi z Depo Ventures jsou mezi hlavními investory do francouzské technologie, která má zajistit opravy, úpravy a servis družic přímo na oběžné dráze. Vyvíjí ji startup ArcSpace a má formu kompaktního zařízení založeného na vysokoenergetickém elektronovém paprsku. Ten má dokázat i ve vakuu řezat, spojovat a svařovat materiály, aniž by při procesu vznikal nebezpečný odpad.
Český fond chce peníze směřovat do projektu i kvůli jeho využití v kritické infrastruktuře. ArcSpace má umět opravovat i ty družice, u nichž se s podobným servisem původně vůbec nepočítalo. „Tato schopnost zásadně snižuje rizika a zabezpečuje kritickou infrastrukturu, na které jsme jako společnost stále více závislí,” komentuje partner fondu Petr Šíma.
„Doposud fungoval vesmírný průmysl v podstatě na jednorázovém principu. Když se něco pokazilo nebo družici došlo palivo, ztratili jsme infrastrukturu za stovky milionů eur,” vysvětluje Guillaume Mohara, výkonný ředitel a spoluzakladatel startupu ArcSpace. Startup získal celkem 48 milionů Kč, peníze mají směřovat mimo jiné na kvalifikaci letového hardwaru a přípravu první demonstrační mise. Ta se má uskutečnit příští rok. Cílem je uvést produkt do komerčního využití do roku 2028. Trh pro servis, montáž a výrobu ve vesmíru se rozvíjí mimořádně rychle. Očekává se, že do roku 2033 vytvoří nové příjmy ve výši 130 miliard eur a bude hlavním tahounem růstu celé vesmírné ekonomiky.
Investici vedl fond Depo Ventures One společně se syndikátem andělských investorů. Připojily se také fondy SCE Freiraum Ventures a IRDI Capital Investissement a síť French Business Angels.