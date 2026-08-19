Češi nakupovali v Německu, budou tam stavět optiku a modernizovat internet. Vliv ČR na Západě roste

Český kapitál v posledních letech proniká na vyspělé západní trhy a mezinárodní renomé země a našich investorů díky tomu roste. Další zářez tohoto typu udělala investiční společnost DRFG, která se skrze telekomunikační divizi Suntel Group bude podílet na modernizaci a výstavbě internetových a mobilních sítí v Německu.
Suntel v těchto dnech koupil podíl 80 procent v německé inženýrské společnosti GP-Projekte specializující se na projektování, povolovací procesy a řízení výstavby optických sítí. Dělá na zakázkách po celém Německu, aktuálně například v Drážďanech a Norimberku. Její roční tržby v roce 2025 činily 15 milionů eur (přes 360 milionů korun) se ziskem EBITDA téměř dva miliony eur (50 milionů korun).
Německo bude v následujících letech do modernizace datových sítí značně investovat. “V zemi je kolem 44 milionů domácností, z toho 20 až 21 milionů z nich má konektivitu přes koaxiální kabely. Optika je hlavně ve městech a obecně není rozvinutá. Německo tak čeká rozvoj výstavby optiky a modernizace hybridních opticko-koaxiálních sítí (HFC),” řekl Lupě Slavomír Slanina, veterán z Vodafonu a od loňského roku výkonný ředitel Suntelu.
Neutěšený stav kvality internetových přípojek je v Německu poměrně velké téma posledních let. Stát na zlepšení situace rozjíždí různé programy. Do hry vstupují i dotační programy municipalit. Otevírá se tedy prostor pro byznysové aktivity.
Suntel díky odkupu GP-Projekte získá především know-how v tom, jak v Německu jednat s úřady, jak získávat povolení a tak dále. Suntel nyní zvládne pokrýt řetězec výstavby a modernizace sítí od projektu přes povolení až po samotnou stavbu.
Německo se pro českou telco společnost stane druhým klíčovým trhem. Tím prvním je už nějakou dobu Švýcarsko, kde má podnik zákazníky z řad operátorů a dalších.
Dlouhodobou strategií DRFG je postavit jednu z předních evropských skupin zaměřených na výstavbu digitální infrastruktury. Letošní tržby Suntelu mají překročit 90 milionů eur, více než dvě miliardy korun.
Suntelu se v Německu podařilo uspět ještě před aktuální akvizicí. Firma získala prestižní zakázku od Deutsche Telekomu, největšího mobilního operátora v Evropě a vlastníka českého T-Mobilu. DT modernizuje část sítě 5G, na třech tisících vysílačích nasadí technologii openRAN od Nokie. Suntel obstará 29 procent této zakázky. I kvalita mobilních sítí je v Německu velké téma, podle Slaniny je to často kvůli striktním regulacím ochrany přírody a podobně.
Nákup GP-Projekte přinese Suntelu ještě jeden efekt. Součástí koupené firmy je menší tým v Portugalsku, který vzdáleně řešení plánování sítí a další aktivity. Tento tým bude působit i na dalších trzích včetně Česka. “Akvizice pro nás má sekundární a důležitý efekt centralizace a zrychlení projektové dokumentace,” doplnil Slanina.
Suntel vybudoval Roman Řezníček, který firmu prodal právě DRFG, kde nyní kromě jiného působí jako generální ředitel.
Suntel má aktivity v pěti zemích. Díky nedávnému odkupu společnosti FibreNet například provozuje páteřní optickou síť na Slovensku vedoucí na Ukrajinu. Suntel také na Slovensku koupil provozovatele optiky Progres-TS, který infrastrukturu provozuje a staví v Bratislavě a okolí. Dalším slovenským aktivem je koupený Lukromtel. Česi i díky tomu u sousedů ovládli údržbu a servis mobilních sítí.
Suntel má mezi zákazníky a partnery například společnosti Vodafone, Ericsson, Orange, Vantage Tower, CETIN, O2, Nokia, Cellnex, Viasat, Huawei, T-Mobile a další.