Češi si nejčastěji předplácí Netflix, Voyo a Disney+

Streamovací platformy si v Česku udržují stabilní nebo dokonce rostoucí počet předplatitelů, i když se zvyšují ceny a životní náklady. Podle nového průzkumu Deloitte si loni některou z aplikací nově předplatilo anebo obnovilo 29 % Čechů ve věku 18 až 65 let.





Předplatné loni ukončilo pouze 10 % uživatelů, polovina z nich ale zároveň říká, že má v plánu danou službu v budoucnu znovu odebírat. Ze streamovacích služeb si Češi nejčastěji platí Netflix, Voyo, Disney+, Spotify a HBO Max.





Hlavní příčinou zrušení předplatného v Česku bylo v uplynulém roce, stejně jako předloni, malé využívání konkrétní streamingové služby. Za hlavní důvod to označilo 30 % respondentů. Mezi další příčiny patřila příliš vysoká cena (21 %) nebo rostoucí náklady lidí v jiných oblastech (18 %).

Většina Čechů své předplatné sdílí, i když tím mohou porušovat podmínky použití. Minimálně jednu ze tří nejpoužívanějších videoslužeb sdílí mimo svou domácnost nejméně 36 % předplatitelů. 6 % respondentů navíc uvedlo, že se o přístup ke svému účtu podělili se třemi nebo více domácnostmi.

Stejného tématu se týkala i další část průzkumu, která se respondentů ptala na to, jak by se zachovali v případě zákazu sdílení účtů. Nejvíce z nich (38 %) by zvolilo možnost si za sdílení připlatit, ale cena by musela být nižší než plná. V případě zákazu sdílení si lidé dovedou představit také předplatné za stejnou částku, ale s reklamami. Naopak nejméně otevření jsou lidé k vytvoření dalšího účtu za plnou cenu předplatného.

„Vzhledem k tomu, že ceny SVOD služeb v průběhu let narůstaly, začali se spotřebitelé chovat tak, aby to pro ně bylo co nejvýhodnější. Sdílení účtu tak řada z nich nevnímá jako problém. Některé streamovací platformy proti tomuto trendu začínají bojovat například tím, že po předplatitelích požadují připojení ze stejné wi-fi, čímž komplikují používání účtu jinými domácnostmi. Do budoucna očekávám, že platformy budou proti sdílení účtů vystupovat ještě razantněji, ale současně nabídnou například slevu pro sdílení předplatného dalším stranám,“ říká expert na telekomunikaci v českém Deloitte Jan Kudlák.

„Očekávám, že v letošním roce budou streamovací společnosti účtovat více poplatků za prémiový obsah, bojovat proti odlivu abonentů nabídkami delší doby předplatného a snažit se vyhovět poptávce těch spotřebitelů, kteří se soustředí na výhodné ceny, například pomocí více úrovní cenových nabídek, kterými se tak budou snažit zvýšit svou ziskovost,“ předpovídá Jan Kudlák.

Další otázky se týkaly hudebních streamovacích služeb. Hudbu si předplácí 24 % respondentů ve věku 18 až 65 let. Nejrozšířenější je placený streaming v nejmladší skupině osob ve věku 18 až 24 let (53 %). Naproti tomu nejmenší pokrytí je ve věkové skupině 55 až 65 let, kde jde o pouhých 10 %.

„Nejmladší respondenti našeho nového průzkumu vyrůstali až v době hudebních platforem Spotify a Apple Music. Nezažili tak svět bez streamování hudby, které je pro ně samozřejmé a nejvíce pohodlné,“ doplňuje Kudlák s tím, že v letošním roce očekává na trhu spotřebitelského audia pokračující pokles a ještě větší posun k vyhledávání nehudebních formátů jako jsou podcasty nebo audioknihy.

Data pocházejí z globální studie Deloitte Digital Consumer Trends. Ta každoročně mapuje chování více než 36 000 lidí ze 4 kontinentů a 21 zemí, včetně tisícovky respondentů z Česka.