Češi společně s NATO pomáhají financovat evropské satelity poskytující termální snímky Země

Jan Sedlák
Dnes
SatVu Autor: SatVu

Český kapitál pomůže v rozvoji britského startupu, který poskytuje data snímky naší planety pořízené z vesmíru. Jde o firmu SatVu, která v novém investičním kole získala 30 milionů liber, necelých 850 milionů korun. Prostředky poskytl i český fond Presto Tech Horizons zaměřené na technologie pro obranu a takzvané dvojí užití. Mezi dalšími investory jsou NATO Innovation Fund operující s miliardou eur, British Business Bank a Space Frontiers Fund II (SPARX Asset Management). SatVu už si celkově přišel na 60 milionů liber.

SatVu poskytuje pokročilé snímkování z vesmíru. Záznamy jsou k dispozici ve vysokém rozlišení. Zachytit je možné i noční aktivitu v rozlišení 3,5 metru. Takové informace mimo jiné mohou sloužit pro zpravodajské účely.

Investice má pomoci v urychlení budování multi satelitní konstelace a rozšíření termálních kapacit s vysokou rozlišovací schopností, což podle firmy “umožní poskytovat informace o mobilizaci, operační aktivitě a stavu infrastruktury – a to ve dne i v noci, v rozsahu, který jiné komerční senzory nedokážou.” Letos mají být vypuštěny dva satelity (HotSat-2 a HotSat-3) a další tři zasmluvněné jsou ve výrobě.

“Technologie SatVu podporuje potřeby států v oblasti bezpečnosti, obrany a suverenity a poskytuje spolehlivá data pro monitoring kritické infrastruktury – včetně aktivit uvnitř a v okolí budov a strategických objektů. SatVu také poskytuje dosud nedostupná data o průmyslové aktivitě a souvisejících klimatických jevech,” doplnil český fond Presto Tech Horizons.

Evropa se v současné době snaží posilovat vlastní zpravodajské a obranné kapacity, což souvisí i s tlakem na takzvanou suverenitu a odklonem od USA. SatVu může být jedním z hráčů, kteří tomu mohou pomoci. Projekt podpořila i britská vláda.

“Do příchodu SatVu nemělo termální snímkování přesnost, jakou zákazníci v oblasti národní bezpečnosti vyžadují. SatVu představuje zásadní posun. Jejich technologie umožňuje Evropě a NATO vidět, předvídat a jednat na základě informací, které by jinak zůstaly skryté – odhaluje vzorce lidské i průmyslové aktivity v čase, což je pro obranu a bezpečnost klíčové,” popsal Tichomír Jenkut, partner Presto Tech Horizons.

“SatVu vzniklo s cílem poskytnout vládám informace, které jinde získat nemohou. Termální snímky z vesmíru s vysokým rozlišením odhalují aktivitu, která je jinak neviditelná – včetně tepelných stop spojených s operacemi uvnitř a kolem budov a kritické infrastruktury, ve dne i v noci,” navázal Anthony Baker, výkonný ředitel SatVu.

“Termální zpravodajství je klíčovou součástí moderní ISR – od monitorování kritické infrastruktury a vojenských dodavatelských řetězců až po odhalování skrytých aktivit a ověřování informací, které jiné zdroje nezachytí. Nové investiční kolo posiluje naši schopnost dodávat ve velkém měřítku,” doplnil Baker.

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál, AI nás nespasí Přečtěte si také:

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál, AI nás nespasí

