Češi vytvořili trailer pro první historické spojení světů World of Warcraft a Dungeons & Dragons

Populární fantasy světy World of Warcraft a Dungeon & Dragons se poprvé oficiálně spojí. Společnosti Wizards of the Coast a Blizzard Entertainment připravují rozšíření pro stolní RPG hru Dungeons & Dragons, díky němuž bude možné hrát ve světě Azerothu z Warcraftu. Kniha o 256 stránkách se na trh dostane 17. listopadu. Trailer pro očekávané propojení vytvořilo české studio All Animal dříve známé jako NICE!.
All Animal pro Blizzard pracuje už několik let, připravuje pro něj trailery World of Warcraft a nyní dostalo na starost i CGI trailer oznamující spolupráci WoWka a “dračáku”. Češi se k těmto zakázkám dostali díky spoluzakladateli Radimu Zeifartovi, který původně tvořil fanouškovské trailery. All Animal letos popáté obnovili exkluzivní spolupráci. Roční kontrakt přinese herní trailery a další obsah s využitím virtuální reality.
“Vizuální koncept sedmatřicetisekundového cinematic teaseru staví na ikonické D20 kostce. Ta se jako symbol stolních RPG prokutálí sérií ručně vyhlížejících dioram z prostředí Azerothu, zatímco její zlaté stěny odrážejí nezapomenutelné momenty z historie World of Warcraft. Součástí kreativního procesu bylo i hledání správné vizuální rovnováhy mezi oběma světy. Pro zdůraznění estetiky stolních RPG her tým v průběhu výroby posílil motiv ručně vyřezávaných miniatur, díky nimž ikonické lokace Azerothu získaly unikátní hmatatelný charakter,” popsalo studio.
Režisérem traileru byl Tomáš Pokorný, CGI produkci měla na starost Julie Czigle a na projektu se podíleli také Ondřej Skalník, Šimon Lánský, Tomáš Engl, Marek Sosna, Martina Svojíková, Radim Zeifart a Marek Štolún.
Na traileru se podílelo také slovenské zvukové studio 4Boars, které složilo autorskou hudbu a řešilo sound design.