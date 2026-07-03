Češi z Apify pouštějí agenty nakupovat na internetu softwarové nástroje bez dohledu člověka

Umělá inteligence si v českém nástroji Apify může začít sama platit za to, co ke své práci potřebuje. Technologická společnost zpřístupňuje AI agentům přes 20 tisíc specializovaných nástrojů ze svého marketplace, které si mohou agenti sami vybrat, zaplatit a spustit, a to bez zásahu člověka. Šéf Apify Jan Čurn věří, že se tento způsob obchodování během následujících 18 měsíců masivně rozšíří i mimo svět softwaru.
Běžně nakupující AI agenti plánují, rozhodují a můžou připravovat položky k nákupu, ale k jejich uskutečnění potřebují platební údaje nebo API klíč. To může překonat platební protokol x402, který původně vyvinula americká kryptoburza Coinbase a jehož správu nyní zastřešuje Linux Foundation. Apify uvádí, že jej jako první poskytovatel s modelem komunitního tržiště integroval do své platformy. Tím měl ze zhruba dvou tisíc podporovaných aplikací rozšířit dosavadní ekosystém na 22 tisíc (o 20 tisíc svých nástrojů, takzvaných Actorů).
Protokol x402 využívá dosud prakticky nevyužívaný HTTP status kód „402 Payment Required“, který je součástí webových standardů od jejich úplných počátků. Agent pošle na server požadavek na konkrétní nástroj, server odpoví cenou za spuštění, agentova peněženka platbu následně schválí ve stablecoinu USDC na blockchainu Base a nástroj se obratem spustí. Celá výměna proběhne v rámci jednoho požadavku a bez zásahu člověka.
„AI agenti jsou schopni plnit stále delší a složitější úkoly bez lidské asistence. Pro další rozvoj jejich autonomie jim budeme v určitém okamžiku muset dát k dispozici i peníze, aby si sami opatřili data nebo zavolali externí služby pro efektivní splnění svých úkolů. Kryptoměny se pro tento účel jeví jako ideální nástroj; jsou decentralizované, neovládá je jedna společnost, platby mají nízké transakční poplatky a nelze je stornovat,“ vysvětluje Čurn. Podle něj je x402 aktuálně nejpokročilejší ze všech agentních platebních protokolů.
Podle firmy jsou důležité i nízké transakční poplatky, za jeden dolar v USDC agent na Apify získá například okolo 350 záznamů firem z Map Google, 430 profilů z Instagramu, 380 produktů z Amazonu nebo 110 trendy videí z TikToku. Agent se následně sám rozhodne, který nástroj použije, kolik za něj zaplatí, a rovnou ho spustí.
„Aby byli AI agenti skutečně užiteční, potřebují přístup k externím zdrojům. Tím vzniká základní koordinační problém spočívající v tom, jak si umělá inteligence dokáže zcela samostatně vyžádat službu, zjistit její cenu a rovnou ji zaplatit. Protokol x402 vznikl právě proto, aby celou tuto výměnu standardizoval a umožnil její naprogramování,“ říká Kevin Leffew, GTM lead pro x402 v Coinbase Developer Platform, s komentářem, že zpřístupnění nástrojů z platformy Apify představuje důležitý krok.