Češi z Tech Horizons vstupují do kanadského startupu, který hodlá levně ničit útočné drony

Iva Brejlová
Dnes
systém North Vector Dynamics Autor: North Vector Dynamics

Čeští investoři z fondu Tech Horizons, za nimiž stojí zbrojovka CSG, vstupují jako první Evropané do kanadského výrobce autonomních systémů protivzdušné obrany, která směřuje mimo jiné proti dronům. Jde o firmu North Vector Dynamics, jejíž systémy částečně pomohly vyvíjet také investice kanadské vlády a mají být cenově dostupnou možností na masově používané drony a vyčkávací munici. Technologie je zároveň navržena tak, aby byla kompatibilní se systémy velení a řízení využívanými v rámci NATO.

„North Vector Dynamics nás zaujalo především mimořádnou odborností svého zakladatelského týmu. Jde o vědce, kteří dlouhodobě působí na technologické špičce náročného inženýrství – od jaderných reaktorů až po hypersonické technologie,“ komentuje Matej Luhový, partner v Tech Horizons.

Fond do NVD vstupuje ve fázi, kdy má společnost za sebou první investiční kolo a soustředí se mimo jiné na zapojení svých řešení do obranných struktur zemí Severoatlantické aliance. Hlavním produktem je systém protivzdušné obrany krátkého dosahu, jehož střelu navádí kombinace laseru a umělé inteligence. Váží dva kilogramy a dokáže letět rychlostí 1 000 km/h. Dokáže cílit na malé FPV drony i větší stroje typu Šáhed nebo Lancet.

Tradičnější systémy narážejí na skutečnost, že zlikvidovat tato zařízení stojí násobně více než samotné cíle. NVD chce v budoucnu nabídnout podobná řešení i proti raketám a hypersonickým střelám.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

