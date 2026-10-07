Češi zkusili, jak umí AI přenést schopnost naučenou v Counter-Strike do kanceláře. Adaptovala se mnohonásobně rychleji

Tým českého technologického startupu z Ostravy vyzkoušel, jak umí umělá inteligence přenést poznatky o pohybu a chování naučené v počítačové hře Counter-Strike 2 do nového, jí neznámého prostředí. Tvůrci ji nechali učit se pohybovat ve hře, později vzali z virtuálního bojiště a pustili do simulované 3D kopie své kanceláře. Za 57 minut adaptace se počet tras, na kterých dokázala dojít do cíle, zvýšil z 2 na 44 z celkem 96 testovaných.
Pokus s AI vytvořil startup Mesocort AI (dříve Rankacy), který nově vyvíjí umělou inteligenci pro predikci a analýzu lidského chování v zátěžových situacích. Jeho původním produktem byla platforma pro hráče Counter-Striku. Data ze hry ale firma začala využívat k výzkumu lidského chování pod tlakem a k vývoji AI modelů se zmíněnými schopnostmi, navigační model je přitom první ukázkou tohoto přístupu.
„Náš prototyp navigačního modelu se naučil, jak se dostat z bodu A do bodu B, tím, že sledoval, jak se hráči pohybují ve hře CS2. K dispozici měl pouze záběr z kamery a půdorys. Nic jiného,“ přibližuje Miloslav Szczypka, CTO a spoluzakladatel. Ve hře trénoval 40,5 hodiny, poté výzkumníci vytvořili 3D repliku své nové kanceláře a model do ní přenesli. Nedostal přitom žádná nová data od lidí. Adaptace v délce 57 minut byla podle firmy 42krát rychlejší než jeho původní trénink ve hře. „Jinými slovy: jakmile se model naučí něco od lidí, může to rychle přenést jinam,“ uvádí Szczypka.