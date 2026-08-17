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Česká aplikace zdarma přidá AI funkce do Windows a macOS. A nikam neposílá vaše data

Jan Sedlák
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Wheelly.ai Autor: Wheelly.ai
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Český vývojář Václav Jirovský skrze svoji firmu CertRadar vydal aplikaci Wheelly.ai, pomocí níž lze v operačních systémech Windows 11 a macOS pracovat s funkcemi umělé inteligence bez nutnosti posílat data do cloudů, respektive k velkým provozovatelům služeb postavených na jazykových modelech (LLM).

Wheelly je ke stažení zdarma v Microsoft Store a Mac App Store. V operačním systémů pak lze kdekoliv pomocí přiřazené klávesy (hotkey) vyvolat kontextové menu s AI funkcemi napojenými na AI model. Lze si nechat opravit gramatiku, udělat překlad, sumarizovat text nebo změnit tón formulace psaného textu. Wheelly funguje s aplikacemi jako Slack, Teams, Jira, Notepad, Word, Outlook a dalšími.

V podstatě jde o integraci užitečných funkcí AI do systému bez agresivních metod přihlašování do cloudu, sběru osobních data tak dále.

Po instalaci aplikace je nutné rychlé nastavení. Wheelly dává k dispozici možnost stažení lokálních modelů Google Gemma 4 (3 GB) a Microsoft Phi-4 (8 GB). Je také možné se skrze klíč API připojit k OpenAI, ovšem v tomto případě AI funkce neběží lokálně. Samotná aplikace má asi 320 MB.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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