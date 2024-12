Česká hra Crime Boss s vyčichlými hvězdami z Hollywoodu je stále ve ztráte, trend ale obrací

Autor: InGame Studios

Česká kooperační multiplayerová akční hra Crime Boss: Rockay City od brněnské firmy InGame Studios, která vyšla v březnu loňského roku, je stále v hluboké ztrátě.





“Jsme daleko od toho, abychom byli v černých číslech. Při vývoji byli veliké ambice a do práce se investovalo hodně prostředků. Ale vydavatel, respektive investor má v titul důvěru a věříme, že se v dlouhodobém horizontu podaří čísla otočit,” řekl na dotaz Lupy na konferenci Game Developers Session v Praze Jarek Kolář, ředitel InGame Studios. Konkrétní čísla prodejů a nákladů Kolář nekomentoval.

Crime Boss si prošel složitým vývojem. Vydavatel Digital Bros chtěl navázat na úspěch podobné online heist akce Payday. Brněnský titul chtěl podpořit najmutím hollywoodských filmových hvězd z 80. a 90. let jako jsou Chuck Norris, Kim Basinger, Danny Trejo a další. To ale nepomohlo (spíše naopak, mladí je neznají a hráči nechápali koncept), hra nevyšla v nejlepším stavu a byla zařazována i mezi nejhorší tituly roku. Nepřispělo ani exkluzivní vydání na Epic Games Store, minoritní PC platformě pro prodej her.

Digital Bros, který předtím v InGame Studios získal podíl 60 procent, nakonec celou firmu koupil a do Crime Bossu se rozhodl dále investovat. “Digitální produkty mají tu výhodu, že mohou být opraveny,” popsal Kolář.

Crime Boss už dostal 13 rozšíření a vylepšení a hru se podařilo dotáhnout do slušného stavu. Letos vyšla na Steamu, kde jsou poslední recenze v kategorii “velmi pozitivní”. Dorazila také na konzole. S podporou a rozšiřováním se počítá i v roce 2025. Jde o takzvaný live service, díky čemuž je možné nadále titul udržovat při životě a generovat nové příjmy.

Změny mají dopad i na čísla. Počet aktivních denních uživatelů dosahuje na 10 tisíc. “Celkově si Crime Boss skrze všechny platformy zahrál asi milion lidí,” popsal Kolář s dodatkem, že prodejům pomohly i četné slevy.

V InGame Studios aktuálně pracuje 46 lidí. Firma v roce 2023 měla tržby 188 milionů korun se ziskem 10 milionů.