Česká kybernetická diplomatka v USA končí, pomohla posílit úzkou spolupráci obou zemí

Na čím dál důležitějším postu zaměřeném na kybernetickou bezpečnost dojde ke střídání. Berta Jarošová po čtyřech letech končí jako kybernetická atašé ve Washingtonu, D.C., kde byla v rámci Velvyslanectví České republiky zodpovědná za spolupráci se Spojenými státy a Kanadou.
Pozice kyberatašé spadají pod Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Náplní práce těchto diplomatů je “udržování kontaktů a výměna informací s našimi partnery v zahraničí. NÚKIB se cíleně zaměřuje na místa, která mají největší zkušenosti s kybernetickou bezpečností, případně se v těchto místech a institucích tvoří důležitá rozhodnutí s významem pro evropskou či celosvětovou kybernetickou bezpečnost.”
Práce kyberatašé nemusí být pro širší veřejnost příliš vidět. Cílem mimo jiné je, aby si s námi spojenci vyměňovali důležité informace, zahrnovali nás do svých plánů v obraně, realizovaly se společné projekty a tak dále. Mezi výstupy spolupráce patří i to, když bezpečnostní složky varují před určitými hackerskými skupiny a přisoudí jim spolupráci s určitými státy (hlavně Čína a Rusko) nebo když se Česko podílí na mezinárodních operacích v kyberprostoru s cílem odstavit infrastrukturu útočníků.
Česko má další čtyři atašé. Veronika Kolek Netolická působí v Austrálii a má na starost Indo-Pacifik. Petr Novotný je součástí stálé delegace při NATO v Bruselu. Alena Turoňová je rovněž v Bruselu, ale má na starost spolupráci s Evropskou unií. A Robert Kahofer je alokovaný v Izraeli jakožto velmoci v kybernetické bezpečnosti.
Jarošová na post v USA nastupovala v roce 2022. Předtím působila také na ministerstvu zahraničních věcí jako Cyber Diplomacy Officer a kyberbezpečnost řešila v Conflict Studies Research Centre a Prague Security Studies Institute.
Jarošová také spoluzaložila lokální odnož neziskové organizace Women4Cyber, která kromě jiného usiluje o větší zapojení žen do kyberbezpečnostní oblasti. Své další angažmá zatím neoznámila, s prací ve veřejné správě minimálně prozatím končí.