Česká policie a armáda používají nezničitelné počítače. Ty teď dostávají nové verze a Linux místo Windows

Japonská společnost Panasonic Connect, která vznikla rozdělením původního kolosu Panasonic na tři samostatné entity (restrukturalizace, propouštění, snaha o menší byrokracii a podobně), dlouhodobě vévodí specifickému trhu s “obrněnými” a “nerozbitnými” notebooky a tablety, drží na něm asi poloviční podíl. Mezi zákazníky patří česká policie, armáda, NATO a další. Cílovou skupinou jsou také hasiči, záchranáři nebo profese s náročným pracovním prostředím. Přístroje Toughbook mají letitou zpětnou kompatibilitu u příslušenství a nyní slaví 30 let. Panasonic na trh posílá dvě novinky Toughbook 34 a Toughbook G3.
Modely 34 a G3 lze používat jako samostatné tablety, které lze zasunout do docku s klávesnicí a potřebnými porty, takže z toho vznikne notebook. Na oba se lze podívat v naší galerii, součástí jsou i “vnitřnosti”.
Panasonic byl dříve spíše konzervativní, hrál na jistotu, spolehlivost a podobně, takže například nasazoval starší verze procesorů. Teď nabízí novinky v podobě procesorů Intel Core Ultra 5 335 vPro a Core Ultra X7 368H vPro (grafika Intel Arc B390). Verze s AMD nemá, podle zástupců firmy jsou důvodem enterprise funkce jako vPro a pomalejší rozvoj ovladačů a podpory AMD pro toto prostředí.
Panasonic u nových Toughbooků nabízí Windows 11 Pro, případně lze zvolit Red Hat Enterprise Linux 10 s veškerou podporou. Vedení společnosti Lupě řeklo, že zejména v Evropě či Asii roste počet zákazníků, kteří se nechtějí spoléhat na americký software a cloud (data například mohou na vyžádání získat americké úřady), takže Linux a open source jsou žádanou alternativou. Panasonic i kvůli geopolitickým důvodům (bezpečnost dodavatelských řetězců) vyrábí v Kobe v Japonsku a na Tchaj-wanu.
Toughbook 34 má 12,4” displej TFT LCD, až 64 GB DDR5, výdrž na baterii devět hodin (18 s druhou baterií), váhu od 1,36 kilogramu, odolnost proti prachu, pádu nebo vodě. Toughbook G3 má 10,1” displej a akumulátory nabízí až 17 hodin výdrže. Oba přístroje lze různě modifikovat, takže si lze přidat moduly pro různé druhy komunikace, zabezpečení, více baterií a podobně.
Z tohoto důvodu ani Panasonic veřejně neříká ceny – ty se liší podle konfigurací a zároveň množstevních slev nebo vyjednávacích schopností zákazníků.
Pro Panasonic Connect tvoří Toughbooky největší část byznysu v Evropě. Prodeje rostou s investicemi zdejších armád do obrany. Společnost prodává i další technologie, třeba stroje pro osazování plošných spojů (SMT). I tyto sektory v Evropě rostou, poháněné je to mimo jiné investicemi do AI a s tím spojenou výrobou hardwaru a elektroniky všeho druhu.