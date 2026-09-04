Česká skupina TTC zvedla tržby na 2,4 miliardy. Brzy začne stavět technologické centrum v Malešicích

Česká skupina TTC, která provozuje například datová centra nebo telekomunikační produkci, v loňském roce udělala konsolidovaný obrat 2,4 miliardy korun. Zisk EBITDA činil přes 362 milionu korun, čistý zisk se pak dostal na více než 179 milionů korun.
“TTC Mobile ve spolupráci se švédským Ericssonem a francouzskou společností Streamwide vyvíjí aplikace pro strategickou komunikaci ve státní správě, u záchranných složek, v průmyslu i na železnici. TTC Marconi dokončila vývoj odečtové centrály pro distribuční transformační stanice v ČEZ Distribuce a dále rozvíjela přenosové sítě pro ČEPS a NAKIT. Mycroft Mind posílila své aktivity v nové energetice, mimo jiné vývojem řešení pro predikci výroby elektřiny ve fotovoltaických elektrárnách v rámci evropského programu IPCEI ME/CT,” shrnul skupina.
Češi v roce 2025 dále expandovali do zahraničí. Skupina koupila berlínskou společnost Radiodata, tradičního německého výrobce zařízení pro hlasovou a datovou komunikaci. Zahájena byla příprava vstupu do Španělska a Mycroft Mind založila společný podnik v Kataru.
“Mezi významné exportní úspěchy patřily dodávky dispečerských systémů pro dopravní podnik v Cáchách a vítězství ve výběrovém řízení na řízení městské dopravy ve Štýrském Hradci,” uvedla společnost.
“Na investice a rozvojové aktivity z roku 2025 navazují konkrétní kroky také letos. V únoru Skupina dokončila akvizici společnosti Ayudate, čímž rozšířila své kompetence v oblasti implementace ETCS na železnici. TTC založila také společnost Wise Wagon, která vyvíjí technologie pro digitální monitoring a správu nákladních železničních vagonů a zaměřuje se na evropský trh.”
TTC také pokračuje s přípravou Technologického parku Malešice. Výstavba by se měla rozjet letos na podzim. První etapa nabídne 25 tisíc metrů čtverečních pro laboratoře, prototypovou výrobu nebo administrativu.