Lupa.cz  »  Česká televize spustila denní ekonomické zpravodajství na ČT24

Česká televize spustila denní ekonomické zpravodajství na ČT24

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Vanda Kofroňová Autor: Česká televize
Vanda Kofroňová

Zpravodajský kanál České televize nabízí divákům nový dvacetiminutový pořad Ekonomika ČT24. Formát zařazený do kontinuálního vysílání od 15:40 má divákům nabídnout ucelený přehled hlavních hospodářských událostí dne.

„Ekonomika je pro diváky každodenní téma – od cen a mezd až po rozhodování firem a státu. Proto posilujeme ekonomické zpravodajství na ČT24 tak, aby diváci měli spolehlivý souhrn nejdůležitějších informací na jednom místě,“ vysvětlil záměr generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Přípravu tohoto denního formátu ohlásilo vedení televize na lednovém zasedání Rady České televize.

Pořad moderují Vanda Kofroňová, Nina Ortová a Jakub Musil. Podle vedoucí redaktorky Vandy Kofroňové se tvůrci vedle aktuálního zpravodajství zaměřují i na byznysová témata, která se do běžného vysílání běžně nedostanou. „Nabízíme pohled očima ekonomicky zaměřených redaktorů a využíváme jejich postřehy a zkušenosti z natáčení v terénu," doplnila.

Novinka má na ČT24 prostor od pondělí do pátku a rozšiřuje dosavadní ekonomickou publicistiku. Ekonomická redakce České televize dosud připravovala především týdenní pořad Události, komentáře z ekonomiky, vysílaný v sobotu od 22:00, který přináší analýzu hospodářských událostí včetně rozhovorů a reportáží.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Mecha Comet: modulární kapesní počítač s výměnnými prvky

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Komu se vyplatí podat přiznání za rok 2025 i když nemusí?

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Oblíbený Notepad++ půl roku kontrolovali hackeři

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Privátní značky se někdy nevyplatí. Nejvíce se dá ušetřit na drogerii

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Podmořské kabely budou bezpečnější, ochrání je senzory

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).