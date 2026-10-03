Česká umělá inteligence bude v americkém úvěrování hlídat padělané dokumenty

Technologie pro odhalování padělaných dokumentů české firmy Resistant AI Martina Reháka se stala součástí služby americké firmy Ocrolus, konkrétně platformy Ocrulus Detect, která pomáhá bankám, úvěrovým společnostem a dalším finančním institucím prověřovat žádosti o půjčky. Platforma Ocrolus zpracuje podle firmy 750 tisíc úvěrových žádostí měsíčně.
Propojení reaguje mimo jiné na rozšiřující se typ podvodů, který stojí na tvorbě nebo úpravách finančních dokumentů pomocí generativní umělé inteligence. Při žádosti o úvěr se běžně dokládají například bankovní výpisy, výplatní pásky nebo daňové dokumenty. Ty je ale možné právě pomocí běžně dostupné AI poměrně snadno pozměnit tak, aby na první pohled působily věrohodně.
Technologie Resistant AI zkoumá hlavně strukturu dokumentu a metadata. Zjišťuje, jak a v jakém prostředí vznikl a zda s ním někdo dodatečně nemanipuloval. Dívá se na historii úprav souboru a anomálie v pixelech. „Situace v oblasti hrozeb se zásadně změnila. Široká dostupnost vysoce kvalitních nástrojů pro padělání založených na umělé inteligenci v kombinaci s opakovanými úniky osobních údajů vytvořila novou úroveň rizika, které lze řešit pouze tím, že k ověřování obsahu přidáme důkladnou kontrolu integrity dokumentů,“ říká šéf a spoluzakladatel Rehák.
Resistant AI se specializuje na ochranu finančních institucí před podvody, manipulací s dokumenty a finanční kriminalitou. Jeho technologie se podle společnosti učila na vzorcích hrozeb z více než 200 milionů dokumentů z celého světa a vyvíjí také nástroje pro odhalování podezřelých transakcí a dalších forem finanční kriminality. Firma dříve získala investice od zahraničních fondů včetně Google Ventures, Index Ventures či Notion Capital.