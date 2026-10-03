Lupa.cz

Česká umělá inteligence bude v americkém úvěrování hlídat padělané dokumenty

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Resistant AI Autor: Resistant.AI
Resistant.AI
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Technologie pro odhalování padělaných dokumentů české firmy Resistant AI Martina Reháka se stala součástí služby americké firmy Ocrolus, konkrétně platformy Ocrulus Detect, která pomáhá bankám, úvěrovým společnostem a dalším finančním institucím prověřovat žádosti o půjčky. Platforma Ocrolus zpracuje podle firmy 750 tisíc úvěrových žádostí měsíčně.

Propojení reaguje mimo jiné na rozšiřující se typ podvodů, který stojí na tvorbě nebo úpravách finančních dokumentů pomocí generativní umělé inteligence. Při žádosti o úvěr se běžně dokládají například bankovní výpisy, výplatní pásky nebo daňové dokumenty. Ty je ale možné právě pomocí běžně dostupné AI poměrně snadno pozměnit tak, aby na první pohled působily věrohodně.

Technologie Resistant AI zkoumá hlavně strukturu dokumentu a metadata. Zjišťuje, jak a v jakém prostředí vznikl a zda s ním někdo dodatečně nemanipuloval. Dívá se na historii úprav souboru a anomálie v pixelech. „Situace v oblasti hrozeb se zásadně změnila. Široká dostupnost vysoce kvalitních nástrojů pro padělání založených na umělé inteligenci v kombinaci s opakovanými úniky osobních údajů vytvořila novou úroveň rizika, které lze řešit pouze tím, že k ověřování obsahu přidáme důkladnou kontrolu integrity dokumentů,“ říká šéf a spoluzakladatel Rehák.

Resistant AI se specializuje na ochranu finančních institucí před podvody, manipulací s dokumenty a finanční kriminalitou. Jeho technologie se podle společnosti učila na vzorcích hrozeb z více než 200 milionů dokumentů z celého světa a vyvíjí také nástroje pro odhalování podezřelých transakcí a dalších forem finanční kriminality. Firma dříve získala investice od zahraničních fondů včetně Google Ventures, Index Ventures či Notion Capital. 

Dva známí startupisté vybudovali firmy s miliony uživatelů, teď jdou zkusit totéž s tématem padel Přečtěte si také:

Dva známí startupisté vybudovali firmy s miliony uživatelů, teď jdou zkusit totéž s tématem padel

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dopadá na vás zdražování hardwaru a elektroniky kvůli cenám pamětí?

Zobraz výsledek


CIF: AI, chování publika a důvěryhodnost v online světě médií a marketingu
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).