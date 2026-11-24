České 3D tiskárny od společnosti Prusa Research je nyní možné ovládat i pomocí umělé inteligence typu ChatGPT, Claude, Gemini a podobně. Firma spustila službu Prusa MCP, tedy oficiálně podporuje protokol MCP, pomocí něhož se lze s tiskárnami spojit. MCP komunikuje s Prusa Connect či PrusaLink. Služba je k dispozici zdarma.
Prusa MCP konkrétně umožňuje AI asistentům najít model na Printables (služba, kterou Průša provozuje), naslicovat ho, vytisknout a sledovat průběh tisku. Lze tak činit v rámci jedné konverzace. Není nutné otevírat slicer, přepínat aplikace a kopírovat soubory.
Prusa MCP dále umí monitoring a telemetrii v reálném čase, správku tiskových úloh, práci se soubory a g-cody, ovládání hardwaru a přípravu tisku, správu tiskové farmy, automatickou kontrolu kvality, chytré plánování a fronty, diagnostiku a řešení problémů nebo připojení s dalšími systémy MCP.
Podrobné informace k Prusa MCP jsou k dispozici na webu, včetně návodů, jak své AI asistenty s tiskárnami spojit.