České Credo Ventures investovalo do amerického startupu, který vyvíjí technologie pro Pentagon

Americký startup Picogrid, který vyvíjí technologie pro propojení moderních vojenských systémů, získal od investorů 45 milionů dolarů (skoro miliardu Kč). Mezi investory se objevuje také český fond Credo Ventures, který už do Picogridu peníze dříve posílal. Startup má vazbu také na Slovensko, jeho spoluzakladatelem je Martin Slosarik.
Podle společnosti se její platforma dnes používá při aktivních operacích amerických a spojeneckých sil po celém světě. Jen letos firma oznámila nové zakázky pro americkou armádu za miliony dolarů. Ekosystém Picogridu zahrnuje více než stovku obranných systémů od zavedených i nových dodavatelů.
Firma buduje softwarovou a hardwarovou platformu, která umožňuje propojit různé obranné technologie, senzory, bezpilotní systémy, komunikační software či nástroje využívající umělou inteligenci. Reaguje tak na rostoucí množství vojenských systémů od různých dodavatelů, které spolu často nejsou schopné efektivně komunikovat. Uvádí, že současný model integrace vojenských technologií přestává stačit tempu, jakým armády pořizují nové schopnosti. Zmiňuje právě Pentagon, který v posledních letech výrazně investuje do autonomních systémů, AI nebo vesmírných technologií.
Kolo vedl fond Bessemer Venture Partners, mezi investory se zařadili také mimo jiné Washington Harbour, GSBackers, Starburst Ventures a další fondy a investoři. Nově získané prostředky chce firma využít k rozšíření výroby a vývoje.