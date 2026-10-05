Lupa.cz

České internetové jedničce spadlo datacentrum, postavila fotovoltaiku a nový sál. Na kolik vyšel provoz?

Jan Sedlák
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Seznam.cz Nagoja Autor: Jan Sedlák
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Seznam.cz si jakožto největší česká internetová firma provozuje a postupně rozšiřuje vlastní datová centra. Na starost je má samostatná společnost Seznam.cz datová centra, která kapacity těchto objektů dodává mateřské firmě. Provoz datacenter v roce 2025 vyšel na něco málo přes 172 milionů korun, rok předtím to dělalo 193,5 milionu korun.

Seznam má zatím dvě lokality. V roce 2015 rozjel datacentrum Kokura v Horních Počernicích v Praze. A v roce 2023 uvedl do provozu objekt Nagoja v Benátkách nad Jizerou, odkud máme reportáž a galerii.

Horní Počernice loni v červenci postihl výpadek, konkrétně lokalitu Kokura 3. Bylo to součástí rozsáhlého výpadku elektrické energie na území Česka. “V důsledku předchozích změn v konfiguraci rozvoden totiž nenastalo při výpadku správné sfázování motorgenerátorů, a po vybití záložních baterií došlo k několikaminutovému přerušení dodávek elektrické energie a k dočasnému výpadku celé této lokality,” shrnul Seznam.

Zafungovala redundance: “Dopad na provoz služeb mateřské společnosti Seznam.cz byl však minimální, protože provoz počítá s možností výpadku jedné lokality a podobné scénáře jsou pravidelně testovány. Incident tak v praxi poprvé potvrdil smysl dlouhodobých investic do robustní redundantní infrastruktury, která je ze strany společnosti budována.”

Seznam.cz datová centra loni pokračovala v projektech elektroenergetiky. V Nagoje v Benátkách nad Jizerou byla dokončena výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu jeden MWp. Do provozu se vzhledem k průběhu řízení na straně stavebního úřadu a schvalovacímu procesu distribuční společnosti uvádí letos.

V Kokuře v Horních Počernicích zase proběhlo úspěšné pilotní spuštění poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR) na jednom z motorgenerátorů. Seznam je díky tomu od poloviny roku 2025 součástí agregačního bloku a tyto služby může poskytovat. Letos se spouští poskytování SVR na třech dalších motorgenerátorech v Kokuře 3.

Letos se také v Nagoje dokončoval druhý datový sál, který poskytuje nové lokality pro servery a další techniku Seznamu.

Jak Lupa psala, Seznam už si několik let navrhuje vlastní servery nebo datová úložiště, má už několikáté generace. Je to jedna z části strategie provozovat co možná nejvíce nezávislou infrastrukturu. Seznam také postupně nakupuje servery s AI čipy Nvidia, pohání tím rostoucí množství svých služeb postavených na modelu SeLLMa.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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