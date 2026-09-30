České peníze podpoří roboty, kteří se přímo u výrobní linky učí třeba montovat elektroniku

Investoři z pražského fondu Look AI Ventures přispívají do stále oblíbenějšího oboru fyzické AI. Posílají peníze do startupu vyvíjejícího roboty, kteří se učí práci přímo u výrobní linky. Umějí napodobit úkony vyžadující jemnou motorickou kontrolu a dokážou bezpečně fungovat vedle lidí. Jde o švýcarskou firmu Embodied AI, jejíž technologie už využívají někteří z největších evropských výrobců a tito roboti se tak rozšiřují ve výrobních halách pro výrobu elektroniky, logistiku a montáž automobilů. Společnost je partnerem Google DeepMind a součástí programu Nvidia Inception.
Embodied AI vyvíjí platformu pro sběr a trénování malých a na míru přizpůsobených modelů AI. Několik modelů určených pro konkrétní úkoly spolupracuje, takže robot dokáže zvládnout variace v rámci daného úkolu. Umí například manipulovat s kabely nebo montovat elektroniku. Pokud je třeba a robot se setká s neznámou situací, může na dálku zasáhnout lidský operátor a opravit jeho chování. Tím se řeší výrobní problémy a zároveň se generují data pro přeučení modelů, takže se stroj má posouvat směrem k plné autonomii. Výrobu přitom není potřeba přerušit.
Má jít o protiklad k většině průmyslových robotů, které jsou dnes naprogramované na pevně dané a opakující se úkoly. Embodied AI uvádí, že svou automatizaci vnímá jako způsob, jak udržet konkurenceschopnost evropského výrobního průmyslu v době, kdy se velkosériová výroba přesouvá do jiných regionů.
Kolo financování vedla irská společnost Faber VC a účastnil se ho mimo jiné americký fond Plug and Play San Francisco nebo italský Techschop Capital.