České vlaky mají lepší mobilní signál, úpravy vozů zaplatily dotace

Jan Sedlák
Dnes
5G ve vlaku

Železniční dopravci České dráhy a Leo Express upravili 384 vozů novými úpravami pro zlepšení dostupnosti mobilního signálu. Využili k tomu dotace z Národního plánu obnovy přesahující 180 milionů korun.

“Cílem výzvy je vybavení železničních vozů pro osobní přepravu operujících převážně na železničních koridorech TEN-T opakovači nebo propustnými okny pro zajištění dostupnosti mobilního signálu uvnitř vozů. Největší užitek z této výzvy tak mají cestující ve vlakových vozech, kteří díky ní získávají kvalitní a pokud možno nepřerušovaný přístup k mobilním hlasovým i datovým službám, a to nejen prostřednictvím nových sítí 5. generace,” informoval Český telekomunikační úřad.

České dráhy opakovači vybavili 151 vozů v celkem 27 jednotkách Pendolino, Railjet a InterPanter. V dalších 208 vozech byla provedena laserová úprava oken pro zlepšení propustnosti signálu. Tato úprava se týká 41 vozů s kupé, 24 jídelních vozů a 143 velkoprostorových vozů.

Společnost Leo Express opakovače instalovala do pěti pětivozových jednotek Stadler Flirt.

Větší část vlaků Českých drah bude mít bezplatnou Wi-Fi, dopravce vybaví další stovky souprav

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

