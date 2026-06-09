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Česko má nový miliardový e-shop, stal se jím byznys okolo péče o oči

Iva Brejlová
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Jiří Urban, CEO Lentiamo Autor: Lentiamo

Na miliardového e-commerce hráče vyrostlo Lentiamo, prodejce v oblasti péče o oči. Milník miliardy překonal v klouzavém ročním obratu. Firma vznikla v roce 2008 jako lokální e-shop VaseCocky.cz, nyní působí na 26 trzích a přes 85 % tržeb generuje v zahraničí.

Lentiamo zaměstnává kolem 115 lidí a za dobu svého fungování obsloužilo více než 2,5 milionu zákazníků. Loni v obratu skončilo těsně pod miliardou, když utržilo 971 milionů Kč. Největší kategorií z pohledu obratu firmy jsou dlouhodobě kontaktní čočky, ale v online světě prodává sluneční i dioptrické brýle. „On-line prodej brýlí byl ještě před pár lety téměř nemyslitelný, my jsme v něm ale viděli velký potenciál a přirozené rozšíření našeho sortimentu,“ komentuje Jiří Urban, CEO obchodu. Podle něj se ale kategorii daří a dokazuje to i skutečnost, že online prodej dioptrických brýlí loni meziročně vzrostl o 70 %.

Z pohledu ziskovosti a budování značky však podle firmy roste význam kamenných optik, loni také společnost otevřela v Praze novou pobočku. Dlouhodobě rozvíjí také vlastní privátní značky jako Lenjoy, Solunate, Oxynate nebo Lentiamo obroučky.

Firmu v roce 2008 založil Vlastimil Vávrů a Martin Bláha, který je dnes 100 % vlastníkem. Při expanzi do nových zemí firma sjednotila název pod Lentiamo. Dnes mezi klíčové trhy patří kromě domácího Česka a Slovenska například Německo, Itálie či Švýcarsko.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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