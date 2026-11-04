Česko má nový superpočítač. Vyrábí se v Evropě a netradičně nemá grafické karty

V národním superpočítačovém centru IT4Innovations byl do provozu uveden nový superstroj. Jde spíše o menší cluster, který doplňuje stávající infrastrukturu. Novinka dostala název Barbora NG a navazuje na předchozí Barboru instalovanou v roce 2019. Inaugurace proběhne tento týden.
Barbora NG má maximální teoretický výkon 1,9 petaflops. Součástí je 144 výpočetních uzlů, přičemž každý z těchto uzlů má dva procesory Intel Xeon 6952P po 96 jádrech a 192 vláknech (architektura Granite Rapids, frekvence 2,1 GHz, s turbem 3,9 GHz, TDP 400 wattů, L3 cache 480 MB) a 768 GB RAM (DDR5-8800). Celkově to dělá 27 648 fyzických procesorových jader a 108,288 TB RAM. Barbora NG nemá grafické karty, je tedy určená pro klasické HPC výpočty.
Dále je k dispozici datové úložiště SCRATCH (NVMe, zápis 187 GB/s a čtení 384 GB/s) s kapacitou 525 TB a síť InfiniBand NDR o rychlosti 400 Gb/s. Používají se switche Nvidia QM9790. Instalován je operační systém Red Hat Enterprise Linux 9.
Dodavatelem superpočítače je francouzská společnost Eviden, respektive dnes už Bull. Ten byl z Evidenu/Atosu nedávno vyčleněn jakožto evropský dodavatel superpočítačů a nyní také AI serverů a clusterů. AI servery Nvidia bude vyrábět v Pardubicích a z Prahy se buduje tisícihlavá divize pro vývoj softwarové platformy nad tím. Bull konkrétně do Barbory NG dodal blade servery BullSequana X3140.
V Ostravě nyní běží tři hlavní superpočítače. Kromě Barbory NG jde o původní a dosluhující Barboru s výkonem 849 teraflops a hlavní stroj Karolina s výkonem až 15,7 petaflops. V provozu je také VLQ, první kvantový počítač v Česku, disponuje 24 supravodivými qubity.