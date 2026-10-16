Česko pomáhá rozhýbat evropský čipový průmysl. Nová služba vývojářům ušetří hromadu práce

Český národní polovodičový klastr ve spolupráci s Českým polovodičovým centrem vytvořily užitečný online nástroj. Jde o katalog takzvaných IP bloků používaných při vývoji čipů. Tyto bloky v katalogu nabízí firmy a organizace z Evropy. Cílem je polovodičovým návrhářům nabídnout jednoduchý přístup ke klíčovým technologiím, které jsou ověřené a rychle nasaditelné a není je nutné vynalézat znovu.
V katalogu je v současné době 47 bloků od 34 poskytovatelů. Jedná se o procesory RISC-V, rozhraní a SerDes, senzory, správu napájení, bloky pro analogové a smíšené signály, edge AI akcelerátory a další.
Bloky nabízí například brněnský Codasip, Analog Bits, ASICentrum, Mycroft Mind, Allegro Microsystems, DynaNIC, Fraunhofer, Siemens, Synopsys, ARM, VUT, ČVUT, High Tech NL a další.
Do katalogu se mohou připojit další evropští poskytovatelé. Následně proběhne technické review a blok bude poskytnutý veřejně. Licencování si ření poskytovatelé samostatně. Zajištěn je i přístup k odborníkům a podobně.
Katalog je jedním z výsledků aktivit kolem evropského Chips Actu. Ten sice moc nerozhýbal výstavbu čipových továren v Evropě, rozjel ale jiné aktivity. Vznikla například národní polovodičová centra včetně toho českého. Rozjely se také pilotní výrobní linky (v Belgii v Imecu i pod dva nanometry), k nimž mají přístup školy, startupy, firmy a další zájemci. Katalog je napojený i na tyto linky.
Tyto a další akce by měly položit základy pro budoucí rozvoj čipového průmyslu v Evropě. Cílem je podpořit nové projekty, usnadnit jim přístup k prototypovacím linkám nebo IP blokům a rozdmýchat oblast fabless.
Aktuálně se připravuje návrh pro Chips Act 2.0. Česko společně se zahraničními partnery poslalo své připomínky.