Česko pošle přes dvě miliardy na moderní technologie včetně čipů nebo sítí 6G

Český stát díky evropským fondům může uvolnit až 2,15 miliardy korun na moderní technologie včetně čipů, polovodičů a mikroelektroniky. Jde o projekt Platforma strategických technologií pro Evropu (STEP) a peníze z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).
STEP má u nás dvě části. První z nich je výzva IPCEI mikroelektronika a komunikační technologie. Ta spadá pod takzvané významné projekty společného evropského zájmu. Cílem je snížit závislost na dovozu strategických technologií a komponent a posílit lokální prostředí. Jde o druhé kolo IPCEI, v tom prvním uspěly čtyři české aktivity. V aktuálním IPCEI je k dispozici 300 milionů korun.
“Cílem výzvy je podpořit významné inovační projekty zaměřené například na design procesorů a čipů pro umělou inteligenci, technologie pro komunikaci a konektivitu včetně 5G a 6G sítí, pokročilé technologie pouzdření čipů nebo polovodičové substráty pro radiofrekvenční a výkonová zařízení,” shrnulo ministerstvo průmyslu a obchodu, které STEP řeší.
“Výzva se zaměřuje na takzvanou fázi First Industrial Deployment (FID), tedy první průmyslové nasazení nových technologií a procesů v průmyslovém měřítku. Podpora bude směřovat na projekty průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a demonstračních aktivit, které byly schváleny Evropskou komisí v rámci notifikace. VaV fáze projektů byla financována z Národního plánu obnovu a projekty pro pokračování v rámci OP TAK musí prokázat úspěšnou realizaci a splnění vytyčených cílů v první fázi,” navázal Petr Filipi, ředitel odboru inovativních a digitálních řešení na ministerstvu průmyslu.
Žádosti o podporu je možné podávat od 19. června do 16. listopadu letošního roku, a to prostřednictvím portálu ISKP21+. Žadatelé mohou využít pomoci Agentury pro podnikání a inovace.
Dalších 1,85 miliardy korun pak může jít na podporu vývoje a výroba kritických technologií posilujících strategické cíle Evropské unie. Jde o bezpečnost, ekonomickou vyspělost a podobně.
“Zájemci o podporu musí své projekty zaměřit na vývoj a výrobu kritických technologií ve čtyřech strategických oblastech: 1) digitální a deep tech technologie, 2) čisté technologie a technologie účinně využívající zdroje, 3) biotechnologie a 4) obranné technologie,” popsalo ministerstvo.
“Aby technologie byly uznány za kritické, musí být v souladu s cíli platformy STEP a musí splňovat alespoň jednu ze dvou podmínek: přinést na trh inovativní, nově vznikající a špičkový prvek s významným hospodářským potenciálem pro jednotný trh, anebo přispět ke snížení strategické závislosti EU či této závislosti předcházet,” doplnil Filipi.