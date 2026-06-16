Česko-slovenský provozovatel HR softwaru získal 130 milionů, personalistům automatizuje práci

Česko-slovenská společnost Sloneek nabrala další kapitálovou vzpruhu. Uzavřela investiční kolo s objemem šest milionů dolarů, zhruba 126 milionů korun. To navazuje na investici z roku 2024, kdy Sloneek posbíral přes 90 milionů korun. Aktuálními hlavními investory jsou fondy Orbit Capital a Venture to Future Fund.
Sloneek je personální software (HR) určený hlavně pro menší a střední firmy. Zvládá automatizaci procesů a další agendu. Roční opakující se příjmy (ARR) činí 2,5 milionu eur. Přes 500 zákazníků má v 25 zemích, patří mezi ne Grant Thornton, MAN, WPP Media, Klik.cz a další. Nově otevře obchodní zastoupení v Polsku a Velké Británii.
“Peníze Sloneek využije na expanzi na nové evropské trhy, integraci s lokálními hráči, ale hlavně dobudování kompletní AI vrstvy, která z něj udělá agentic HR systém přirozeně ovládaný přes chat nebo hlasové příkazy,” uvedla firma.
Agentní systém má například umět analyzovat životopisy, připravovat e-maily, upravovat pracovní smlouvy a tak dále. Mělo by to výrazně ušetřit čas strávený na rutinní manuální práci.
“Díky tomu, že Sloneek umožňuje ukládat rozsáhlá data o každém zaměstnanci včetně jeho týmového, profesního a kompetenčního profilu, stane se z platformy také klíčový rádce v oblasti byznysové ekonomiky firem: analytiky týmů, péče o talenty nebo strategického plánování náboru. Ale také hlídání výkonu, konkurenceschopnosti a efektivity celých oddělení. To vše v plně bezpečném prostředí, které umožňuje práci s osobními údaji zaměstnanců,” slíbila společnost.