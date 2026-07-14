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Český AI model od Mikolova a Becka má přes 300 tisíc stažení, vyšla jeho další verze

Jan Sedlák
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BottleCap AI Autor: Jaroslav Beck
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Českou společností BottleCap AI upravený model umělé inteligence už zaznamenal přes 300 tisíc stažení na platformě Hugging Face. Jde o před pár dny vydaný velký jazykový model ThinkingCap, který vznikl fine tuningem otevřeného modelu Qwen (verze 3.6–27B) od společnosti Alibaba. Češi se zaměřili na redukci tokenů (až o 46 procent), nižší odezvy a nižší náklady na inferenci, což ve světě vyvolalo značnou pozornost.

Meta 300 tisíc stažení na Hugging Face byla překonána už desátého července. Jde o stažení ve formátu GGUF, což je binární formát ukládající potřebná data pro rychlé a jednoduché spouštění AI modelů.

Autoři zároveň přidávají další možnosti. ThinkingCap vyšel ve verzi FP8, která je zároveň nově k dispozici v rámci služby Requesty skrze API.

Model je nadále možné stahovat zdarma a používat na vlastní infrastruktuře, a to pod licencí Apache 2.0. BottleCap AI nabízí i placené služby pro implementaci a další optimalizaci. Odkaz na stránku na Hugging Face je k dispozici zde.

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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