Český AI učitel klavíru získal přes 50 milionů. Projekt už dřív podpořil Kyncl z Warner Music nebo Beck z Beat Saberu

Český startup ArtMaster získal v investičním kole 2,4 milionu dolarů (přes 50 milionů Kč) na další vývoj svého AI učitele hudby jménem Artie. Je to aplikace, která poslouchá hru uživatele a rovnou mu přizpůsobuje výuku. Dosud do firmy poslali peníze například Robert Kyncl, generální ředitel Warner Music Group, nebo Jaroslav Beck, zakladatel hry Beat Saber, kterou převzala společnost Meta. Teď se mezi nové přidává mimo jiné Eliška Vorel z Google DeepMindu, která má pozici projektové manažerky Gemini.
Firma podle svého vyjádření překonala hranici 500 tisíc uživatelů. Artie je hlavním produktem pražské firmy ArtMaster, kterou založili Radim Vysoký a Michal Novák. Aplikace využívá mikrofon telefonu k poslechu hry a vyhodnocuje, jak uživatel zvládá rytmus a přesnost tónů. Přizpůsobování se hráčům v reálném čase je nová technologie, která podle výkonu upravuje další procvičování.
Od října 2025 vzrostl podle firmy počet platících předplatitelů a měsíční opakující se tržby meziměsíčně o 38 %, respektive 39 %, konkrétní hodnoty ale neuvádí. Nové peníze chce startup využít k dalšímu rozvoji technologie a postupně rozšířit výuku na další nástroje, Vysoký zatím hovoří o kytaře.
Mezi nové investory patří americký Factorial Capital, český Reflex Capital, Moises, Nir Zicherman (zakladatel společnosti Anchor, kterou převzala společnost Spotify), Grant Davis (zakladatel společnosti Wand, již převzala společnost Krea) a zmíněná Eliška Vorel.