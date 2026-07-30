Český Aisle našel více kritických zranitelností než Anthropic. V žebříčku Berkeley vede v pěti kategoriích

Český startup Aisle se pochlubil novým úspěchem v žebříčku Berkeley – nyní ho instituce zařadila na první místo v pěti z osmi sledovaných kategorií v hodnocení systémů, které které autonomně hledají bezpečnostní zranitelnosti. Pozornost přitom poutá počet kriticky závažných zranitelností, které jeho AI dokázala objevit: Aisle jich má na kontě 30, zatímco druhý Anthropic 29.
Uvádí to studie názvem Agentic Vulnerability Coverage Map. Jde o zranitelnosti s hodnocením CVSS 9,0 a vyšším, tedy o chyby s potenciálně velmi vážnými dopady na bezpečnost systémů.
Výzkum kalifornské univerzity Berkeley s názvem Agentic Vulnerability Coverage Map sleduje, jak úspěšné jsou AI agenti při autonomním odhalování skutečných softwarových zranitelností. Aisle se v předchozím hodnocení umístil na prvním místě celkově a vedl také ve třech kategoriích. Jeho systémy tehdy podle studie objevily 205 zranitelností evidovaných jako CVE, pokryly 73 různých typů slabin podle klasifikace CWE a zasáhly 20 z 25 kategorií žebříčku MITRE Top 25 nejčastějších a nejzávažnějších softwarových chyb. Nové výsledky podle Vlčka ukazují, že startup svůj náskok dále rozšiřuje.
Aisle odtajnili loni v říjnu Ondřej Vlček, Stanislav Fort a bývalá šéfka bezpečnosti Avastu Jaya Baloo. Startup vyvíjí AI systém, který má samostatně procházet zdrojový kód, hledat v něm bezpečnostní slabiny a ověřovat, zda jde o skutečné zranitelnosti. V lednu například oznámil objev 12 nových zranitelností v knihovně OpenSSL, z nichž některé podle firmy existovaly v kódu od roku 1998. Později Aisle upozornil také na zranitelnosti v systémech Amazonu, které společnost následně potvrdila a opravila.