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Český Creative Dock nakupoval, získal svého nizozemského konkurenta

Iva Brejlová
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Gabriela Teissing, CEO Creative Dock Group Autor: Creative Dock Group
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Pražský Creative Dock Group, který zákazníkům na míru staví projekty nebo celé firmy navázané na digitalizaci, koupila nizozemskou firmu oneUp. Ta pomáhá velkým mezinárodním společnostem hledat, rozvíjet a ověřovat nové obchodní příležitosti nebo vytvářet nové firmy. Akvizice v nespecifikované hodnotě má posílit mezinárodní působení Creative Dock – OneUp má zkušenosti z Evropy, ale také třeba zemí Perského zálivu.

Mezi jeho klienty patří například společnost Cargill, největší americká soukromě vlastněná korporace zaměřená na zpracování potravin a zemědělských komodit. Česká skupina tak částečně vykročila mimo své klasické zaměření. Podle zakladatele Creative Docku Martina Pejši se akvizicí posouvá k základním komoditám, ale i k fintechovým řešením pro zemědělce. CEO Gabriela Teissing věří, že akvizicí skupina rozšiřuje schopnosti v oblasti venture buildingu i mezinárodní dosah.

Creative Dock v posledních letech budoval zkušenosti mimo jiné prostřednictvím spotřebitelských projektů 1N a Nion nebo digitálních řešení Liiiv, Freesmo a věrnostních projektů pro Ahold. Skupina nakupovala v zahraničí firmy různého zaměření, například německou firmu nFrontier zabývající se vývojem hardwaru a průmyslovým designem, dříve se skupina rozrostla o německé  Mantro Product Studio stavějící digitální produkty. OneUp, který vznikl v Amsterdamu, se má nyní plně začlenit do skupiny. Ta dodává řešení pro Bosch, Visu, Wienerberger, O2 nebo třeba Adidas.

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Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

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