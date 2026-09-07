Český Creative Dock nakupoval, získal svého nizozemského konkurenta

Pražský Creative Dock Group, který zákazníkům na míru staví projekty nebo celé firmy navázané na digitalizaci, koupila nizozemskou firmu oneUp. Ta pomáhá velkým mezinárodním společnostem hledat, rozvíjet a ověřovat nové obchodní příležitosti nebo vytvářet nové firmy. Akvizice v nespecifikované hodnotě má posílit mezinárodní působení Creative Dock – OneUp má zkušenosti z Evropy, ale také třeba zemí Perského zálivu.
Mezi jeho klienty patří například společnost Cargill, největší americká soukromě vlastněná korporace zaměřená na zpracování potravin a zemědělských komodit. Česká skupina tak částečně vykročila mimo své klasické zaměření. Podle zakladatele Creative Docku Martina Pejši se akvizicí posouvá k základním komoditám, ale i k fintechovým řešením pro zemědělce. CEO Gabriela Teissing věří, že akvizicí skupina rozšiřuje schopnosti v oblasti venture buildingu i mezinárodní dosah.
Creative Dock v posledních letech budoval zkušenosti mimo jiné prostřednictvím spotřebitelských projektů 1N a Nion nebo digitálních řešení Liiiv, Freesmo a věrnostních projektů pro Ahold. Skupina nakupovala v zahraničí firmy různého zaměření, například německou firmu nFrontier zabývající se vývojem hardwaru a průmyslovým designem, dříve se skupina rozrostla o německé Mantro Product Studio stavějící digitální produkty. OneUp, který vznikl v Amsterdamu, se má nyní plně začlenit do skupiny. Ta dodává řešení pro Bosch, Visu, Wienerberger, O2 nebo třeba Adidas.