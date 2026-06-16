Český doktorand má nakročeno k tomu, aby zbavil CERN nepřesných drátků

Doktorand z Technické univerzity v Liberci Martin Dušek zavedl v CERNu nový způsob přesného měření pomocí laseru, který nahrazuje metodu spoléhající se na měděné drátky. Na lineárním urychlovači CLEAR se měří poloha protonů, jenže pro přesné zaměření polohy vůči přímce používají obyčejné napnuté drátky, které se v gravitačním poli Země nepatrně prohýbají. Tento průhyb se dosud složitě dopočítával a doměřoval.
Strukturované laserové svazky se šíří na velké vzdálenosti se zanedbatelnou rozbíhavostí a umožňují zaměření s přesností na zlomky milimetru, a to na stovky metrů. Dušek metodu rozvinul pod vedením docenta Miroslava Šulce z TUL a ve spolupráci s Jean-Christophem Gaydem z CERN. V CERNu jeho laserovou metodu nyní aktivně využívají.
Obhajoba disertační práce Duška proběhla v neobvyklém formátu přímo v centrále CERNu v Ženevě. „Na Fakultě mechatroniky máme již poměrně často komise s účastí zahraničního oponenta, ale tato obhajoba byla skutečně mimořádná: komise složená z odborníků z TUL, AV ČR, MFF UK, Francie a Japonska a celkem asi 60 účastníků, z toho 35 osobně a dalších 25 online. To je pro mě dalším důkazem kvality disertace a obrovského zájmu o práci a výsledky pana Duška,“ shrnuje garant doktorského programu aplikované vědy v inženýrství na FM TUL a předseda komise Petr Šidlof.
Dušek část doktorátu strávil také v japonském výzkumném centru KEK, kde pracoval na laserovém zabezpečovacím systému pro urychlovač SuperKEKB. Přenos optického signálu vzduchem tam přináší data přibližně 1,5krát rychleji než běžná optická vlákna. „To je kritické pro okamžité odstavení stroje v případě poruchy,“ říká Dušek. V CERNu Dušek nadále pracuje a vážně se počítá se zavedením jeho metody v nově plánovaném nejvýkonnějším urychlovači světa FCC.