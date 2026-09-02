Český dron, který poslouchá na slovo, uspěl v Německu v soutěži průlomových inovací

Čeští odborníci ze startupu Fly4Future a ČVUT uspěli v mezinárodní konkurenci s dronem, který z pokynů od lidí v běžné řeči pochopí situaci, určí si misi, rozhodne se, jak ji provede, a pak podle svého uvážení postupuje ke svému cíli. Systém vyhrál v některých dílčích úlohách v německé soutěži Spolkové agentury pro průlomové inovace v konkurenci sedmi evropských technologických týmů.
Jde o čtrnáctiměsíční soutěž, v jejímž finále drony nesmějí používat GPS a po startu musejí misi zvládnout zcela autonomně, bez zásahu pilota. Každý z finálových týmů získal na vývoj systému dotaci 500 tisíc eur. „Český tým F4F & CTU SkyGraph ukázal výrazně nejlepší řešení disciplíny vyhledávání zraněné osoby a porotu zaujal nejobecnějším řešením a největším komerčním potenciálem,“ uvádí Kilian Seitz, organizátor soutěže z německé agentury.
Každá ze čtyř finálových výzev vycházela ze situace, se kterou se mohou v budoucnu setkat donáškové služby, záchranáři nebo bezpečnostní dispečinky. Dron nedostal předem naprogramovanou trasu. Obdržel pouze lidsky formulovaný pokyn, z něj musel pochopit smysl úkolu a pak se rozhodnout, jak jej splní. Mezi simulované scénáře, které stroje řešily, patřil požadavek zákazníka, že nemůže přijít ke dveřím, ale bude mávat z okna domu číslo 14. Dron měl člověka najít a zásilku doručit ke vchodu přímo pod ním. Jiný scénář po dronu chtěl, aby vyhledal zraněného člověka v červeném tričku a dopravil k němu zdravotnický balíček. Figurant ležel částečně ukrytý za budovou a opřený o strom. V této úloze český tým předvedl nejlepší řešení ze všech účastníků. „Potěšilo mě, že jsme vyhráli právě v této úloze, protože spousta klientů Fly4Future obdobný systém poptává, a navíc jsme nedávno získali velký národní projekt zaměřený na řešení problematiky požárů v budovách, kde nalezení a záchrana lidí je vždy prioritou,“ komentuje Tomáš Báča, technický vedoucí týmu, výzkumník FEL ČVUT a spolumajitel Fly4Future.
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Technologickým základem českého systému jsou čtyři kamery, 3D LiDAR a výkonný palubní počítač. Jejich prostřednictvím se dron lokalizuje bez GPS, mapuje okolí a rozpoznává objekty potřebné pro splnění zadané mise. Průběžně vytváří prostorovou mapu, kam vkládá detekované budovy, lidi nebo třeba vozidla, systém se pak může mapy „ptát“, kde se nachází objekt nebo komplexní situace odpovídající lidskému zadání, a podle odpovědi plánovat další pohyb. Systém nevyžaduje při misích podobného typu zapojení robotického experta nebo programátora. Fly4Future už dosažené technologie postupně integruje do svých robotických platforem a připravuje je pro komerční využití.
Obecně použitelný dron ovládaný prostřednictvím přirozeného jazyka by mohl pomáhat záchranářům, hasičům nebo bezpečnostních dispečinkům, uplatnit se při doručování zásilek, v chytrém zemědělství nebo při mapování oblastí zasažených mimořádnou událostí. Podle vedoucího českého týmu a zakladatele Fly4Future Martina Sasky je účast potvrzením, že se z výzkumného konceptu stává obecně použitelná technologie. „Dnes je pro nasazení podobných robotických systémů často potřeba tým specialistů, kteří připraví misi a přesně naprogramují její průběh. Naším cílem je, aby uživatel jednoduše popsal požadovaný výsledek a systém si sám připravil způsob, jak jej dosáhnout. To výrazně snižuje náklady i nároky na obsluhu a otevírá cestu k praktickému využití létajících robotů v průmyslu, logistice, bezpečnosti nebo při záchranných operacích,“ myslí si. Firma má s různými dronovými systémy dlouhodobé zkušenosti, podílí se mimo jiné na vývoji robotického lovce s umělou inteligencí spolu s Eagle.One a ČVUT, z této školy také startup původně vzešel.