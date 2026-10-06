Český fond dostal sto milionů na to, aby propojil Česko s technologiemi z Ukrajiny a dalších zemí

Fond Depo Ventures má od Národní rozvojové investiční (NRI) slíbeno 94 milionů Kč a případně víc na to, aby našel firmy z Ukrajiny, Moldavska a Gruzie, které svůj další vývoj nebo podnikání přesunou také do Česka. Cílem je propojit jejich technologie se zdejším průmyslem a výrobními kapacitami.
„Ukrajinští inženýři vyvíjejí technologie pod tlakem, který žádná laboratoř nedokáže simulovat. Český průmysl ví, jak je vyrábět ve velkém měřítku. My se nacházíme přesně mezi nimi,“ vysvětluje Petr Šíma, spoluzakladatel a řídící partner Depo Ventures. Jako příklad uvádí jednu z firem ze svého portfolia, která vyvíjí akustickou detekci dronů. Tu na cestě od prototypu k sériové výrobě fond propojuje s českými výrobci a výsledkem má být kombinace ukrajinského technologického know-how a české výrobní základny. „Naše první investice v rámci této strategie je už hotová,“ popisuje.
Vypočítává, že loni získal ukrajinský technologický sektor 498 milionů dolarů (přes 10 miliard Kč) a nejrychleji rostoucím segmentem byly obranné technologie. Toho si všiml mimo jiné americký kapitál i západní Evropa. „Nejlepší ukrajinští zakladatelé mají nyní na výběr, což se odráží i v ocenění jejich společností,“ popisuje Šíma. Věří, že do Česka je může nalákat právě propojení s průmyslem.
Dohoda počítá s možností navýšení investice NRI až na 141 milionů Kč při splnění stanovených podmínek, jako je zapojení dostatečného soukromého kapitálu a minimální investice.
Rozvoj projektu zajišťuje Fond Ukrajina. Ten vznikl z iniciativy NRI a Ministerstva průmyslu a obchodu. Je postaven jako fond fondů, tedy stát prostřednictvím NRI nevstupuje přímo do jednotlivých startupů, ale investuje do vybraného venture kapitálového fondu společně se soukromými investory a zajímavé projekty pak vybírá právě VC fond. „Je to investice do talentu, inovací a podpory konkurenceschopnosti České republiky. V regionu vznikají zajímavé technologické firmy s globálními ambicemi a my chceme, aby své výzkumné, obchodní nebo vývojové aktivity rozvíjely právě u nás,“ uvedla předsedkyně představenstva NRI Barbara Pošívalová.