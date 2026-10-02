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Český historický herní hit už utržil pět miliard korun. Vysoká je i ziskovost

Jan Sedlák
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Kingdom Come: Deliverance 2 Autor: Warhorse Studios
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Česká historická hra Kingdom Come: Deliverance 2 je finanční hit. Společnost Warhorse Studios, která RPG titul ze středověku vytvořila, v posledním fiskálním roce končícím letos v březnu vykázala tržby skoro 1,9 miliardy korun se ziskem po zdanění 733 milionů korun. Provozní zisk přesáhl 934 milionů korun.

K těmto číslům je nutné přičíst hospodaření z předchozího finančního roku. Tehdy Warhorse udělali tržby 2,7 miliardy korun. Šlo o silnější období, protože ten rok dvojka Kingdom Come vyšla a prodalo se hodně kopií za plnou cenu.

Dosavadní celkové tržby tak dělají 4,6 miliardy korun. Je možné, že měsíce od letošního března přinesly další zajímavé prodeje a tržby jsou tak na pěti miliardách.

Warhorse se i díky úspěchu Kingdom Come 2 rozrostli, vznikla pobočka v Brně. Studio aktuálně dělá na dalším pokračování Kingdom Come a zároveň na RPG hře ze světa Pán prstenů, respektive Středozemě. Vydavatel Embracer Group, který Warhorse vlastní, má na tuto lukrativní značku práva. Warhorse jsou klíčovým aktivem Embraceru.

Kingdom Come 2 do letošního června prodalo šest milionů kopií. Jedničky se udalo více než osm milionů kusů a je pravděpodobné, že dvojka toto číslo překoná.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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