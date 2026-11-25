Správce české národní internetové domény CZ.NIC bude i nadále provozovat národní centrum pro kybernetickou bezpečnost, takzvaný národní CERT. CZ.NIC, který má CERT pod palcem už od roku 2011, podepsal novou veřejnoprávní smlouvu s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
Národní CERT působí jako hlavní koordinační bod pro řešení kybernetických incidentů v českých sítích a varuje před aktuálními hrozbami. Na rozdíl od vládního GovCERT.CZ, který chrání stát, se zaměřuje především na soukromý sektor a běžné uživatele.
Nová smlouva navazuje na nový zákon o kybernetické bezpečnosti. “Sdružení CZ.NIC plnilo roli provozovatele národního CERT již na základě původní veřejnoprávní smlouvy uzavřené podle předchozího zákona o kybernetické bezpečnosti. Nová smlouva tak navazuje na dosavadní působení sdružení v této roli a upravuje jeho činnost v souladu s novou právní úpravou. Sdružení CZ.NIC letos uspělo ve výběrovém řízení vyhlášeném NÚKIB,” informoval kyberúřad, který spolupráci s CZ.NIC považuje za dlouhodobě úspěšnou.
“Uzavřením smlouvy se naplňuje zákonem předvídané rozdělení působnosti při řešení kybernetických bezpečnostních incidentů podle toho, v jakém režimu povinností se nachází poskytovatel regulované služby, který incident hlásí: u poskytovatelů v režimu vyšších povinností řeší incidenty NÚKIB prostřednictvím týmu vládního CERT (GovCERT.CZ) a u poskytovatelů v režimu nižších povinností řeší incidenty národní CERT, jehož činnost zajišťuje sdružení CZ.NIC prostřednictvím týmu CSIRT.CZ.” V obou případech se incidenty hlásí přes Portál NÚKIB.