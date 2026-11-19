Americké animační studio Laika si vybralo český software PrismSlicer pro přesnější a rychlejší přípravu 3D tištěných postav a rekvizit do svých filmů. Software z Prahy dokáže ještě před samotným tiskem nasimulovat, jak bude vypadat barevný 3D objekt – včetně odstínů, průsvitnosti, povrchu i toho, jak na něj dopadá světlo.
Laika tiskne statisíce detailních částí postav a jejích obličejů. Patří mezi uznávaná studia stop-motion animace, jeho filmy získaly nominace na Oskara, odnesl si ceny BAFTA a Zlatý glóbus. Vytvořilo například filmy Koralína a svět za tajnými dveřmi, Škatuláci, Kubo a kouzelný meč nebo Hledá se Yetti.
„PrismSlicer našim výtvarníkům umožní předem vidět, jak budou jejich digitální návrhy vypadat v konkrétních světelných podmínkách našeho studia. Jde o zásadní posun v našich možnostech, který nám umožní rychleji upravovat modely při přípravě podkladů pro barevný 3D tisk,“ říká Robert Ducey, technický supervizor studia Laika.
Technologie vychází ze znalostí v oblasti počítačové grafiky a z dlouholetého výzkumu vědců na Fakultě matematiky a fyziky Univerzity Karlovy. Její další vývoj zajišťuje univerzitní spin-off Additive Appearance, který vznikl v roce 2023.
Nasazení softwaru navazuje na několikaletý společný výzkum této firmy, studia Laika a vědců z Matfyzu, kteří se zabývali mimo jiné měřením optických vlastností materiálů pro 3D tisk. Za práci na kalibraci barev 3D tiskáren PolyJet získali loni výzkumníci ocenění na konferenci v Hongkongu.
Nasazení softwaru předcházelo podle vyjádření Additive Appearance sedm měsíců vývoje a testování, během nichž týmy stanovily konkrétní parametry, aby výsledné simulace odpovídaly nárokům filmové produkce.
PrismSlicer zároveň dostal nové funkce umožňující automatizaci a realističtější vizualizace. Spolupráci chtějí firmy využít k dalšímu rozvoji barevného 3D tisku a propojení digitálních návrhů s fyzickou výrobou.