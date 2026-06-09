Český startup dává e-shopům AI, která za ně rozhoduje na tržištích. S novou investicí vyhlíží další trhy

Tržiště dnes představují více než 60 % evropského e-commerce trhu a 67 % prodejců působí alespoň na čtyřech z nich. Uplatní se především větší hráči a aby byl i menší e-shop úspěšný, potřebuje denně provádět řadu úprav cen, kampaní, i výběru produktů do různých nabídek. Na takovém trhu vznikl v Česku startup Merchantee, který tyto činnosti nechává na umělé inteligenci instruované podle přání prodejce. Na rozvoj projektu ohlásil novou investici, celkem už získal 44 milionů Kč a s nimi hodlá expandovat mimo jiné do Polska, Německa nebo Francie.
Merchantee působí v segmentu, který označuje jako Agentic Marketplace Intelligence. Po napojení na účty prodejce na jednotlivých tržištích přebírá rozhodnutí, která by jinak museli řešit lidé manuálně – tedy úpravy cen, zařazování produktů do slevových kampaní nebo výběr zboží vhodného k propagaci. Systém pracuje na úrovni jednotlivých produktů, každých 30 až 60 minut upravuje ceny a rozděluje portfolio na klíčové produkty, perspektivní příležitosti a neprodejné zásoby. Rozpočty, marže a obchodní cíle nastavuje sám prodejce. Službu dnes podle firmy využívají stovky prodejců a obchodní týmy značek jako Philips, Lindt, SodaStream nebo Vilgain.
„Většina prodejců naráží na stejný problém. Jejich prodej na tržištích funguje, ale další růst znamená tisíce rozhodnutí denně v oblasti cenotvorby, kampaní a propagace produktů, které žádný tým nedokáže zvládat ručně. Pokaždé tak vítězí společnosti s většími zdroji a většími týmy,“ komentuje zakladatel a CEO firmy Jakub Vraspír. Ten se v minulosti podílel na spuštění Mall.cz.
Kolo o velikosti 30 milionů Kč vedl fond Reflex Capital, zapojily se také Czech Founders VC a Lighthouse Ventures a navazuje na dřívější pre-seed investici z roku 2024. Peníze mají podle společnosti směřovat do dalšího rozvoje produktu, integrace nových tržišť a evropské expanze. Merchantee zároveň plánuje napojení na tržiště eMAG, BOL a Cdiscount
Peníze mají směřovat i na rozvoj čtvrté vrstvy produktu, kde už bude AI agent samostatně rozhodovat o tom, jak nejlépe naplnit obchodní cíle firmy, třeba jestli je výhodnější využít slevovou akci, nebo investovat do vyšší viditelnosti produktu. Později by chtělo Merchantee fungovat na agent-to-agent Commerce, ve které budou AI agenti zastupující prodejce komunikovat přímo s infrastrukturou Merchantee a samostatně vykonávat obchodní strategii.