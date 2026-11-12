Český startup kupuje americká firma. Stojí za ní podnikatel, který svůj vlastní projekt prodal za 110 miliard

Americká společnost Worker.ai kupuje český startup DeltaGen – ten vyvíjel hlasovou technologii, která během rozhovorů téměř okamžitě zachycuje důležité informace, rozhodnutí a domluvené úkoly. Nyní se stane součástí nového produktu Workeru.
Za Workerem stojí americký miliardář ruského původu Ratmir Timashev, spoluzakladatel softwarové společnosti Veeam, kterou v roce 2020 prodal za zhruba pět miliard dolarů (dnešním kurzem zhruba 110 miliard Kč) a která v Praze provozuje velké vývojové centrum.
Startup DeltaGen vznikl v roce 2024 a prošel akcelerátorem Techstars. Vede ho trojice René Bystroň, Michal Studnička a Matúš Ondreička. Všichni tři přecházejí do nové firmy, která chce zároveň zachovat a dál rozšiřovat pražský produktový a vývojový tým, jak Bystroň pro Lupu popisuje.
Bystroň před založením startupů působil mimo jiné v poradenské společnosti Boston Consulting Group a investičním bankovnictví, pracoval také pro Barclays a UBS v Singapuru a Tokiu. V Česku založil mezinárodní diskuzní fórum Meltingpot, které se koná v rámci festivalu Colours of Ostrava.
Výši transakce firmy nezveřejnily. Bystroň ale potvrzuje, že součástí obchodu byla i hotovostní platba, a naznačuje, že byla vysoká – zakladatelé by se chvíli prý nemuseli ničemu věnovat. To reálně nebude případ zmíněné trojice. Bystroň má ve Worker.ai působit jako provozní ředitel, Studnička se zaměří na produkt a Ondreička na technický vývoj. Část aktivit DeltaGenu přitom podle Bystroně bude pokračovat samostatně.
John Roberts, spoluzakladatel a CEO Workeru, znal prý technologii DeltaGen už ze svého předchozího působení v kyberbezpečnostní firmě. Když pro Worker hledal hlasovou AI, obrátil se tak na tým, se kterým měl zkušenost.
V Praze má firma nyní zhruba deset lidí a plánuje jejich počet zvýšit. Původní český projekt se přetaví v produkt, který firma představuje jako operační systém pro malé podniky. V něm propojuje plánování, odpovědnosti a pracovní postupy s AI pracovníky. Hlasová technologie DeltaGenu zachycuje rozhodnutí, závazky a další kroky při rozhovoru, Worker z nich vytváří úkoly a určí, kdo je má na starosti. AI asistenti mohou například z porad automaticky převádět dohody do konkrétních úkolů a hlídat jejich plnění.