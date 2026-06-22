Český startupový ekosystém vyrostl a má hodnotu přes 360 miliard korun, uvádí nový report

Hodnota českého startupového ekosystému dosahuje 17,2 miliardy dolarů, tedy v aktuálním přepočtu přes 163 miliard korun. Meziročně povyrostl o 15,9 %. Uvádí to žebříček Global Startup Ecosystem Index, který ale zároveň upozorňuje, že zmíněný růst je v porovnání s konkurencí pomalý a Česko tak po roce vypadlo ze světové třicítky nejzajímavějších startupových prostředí, kam se dostalo teprve loni.
Například Polsko přidalo 29 %, Španělsko přes 19 a Kypr víc než 60 %, uvádí platforma StartupBlink. Nejsilnějším českým odvětvím zůstává e-commerce a retail, kde Česku patří 29. místo na světě a 13. v EU. Mezi zajímavé startupy a exity posledních let report řadí jednorožce Rohlik, Avast, Twisto, brněnský Pekat Vision a MallGroup. Mezi korporáty, které nejvíce podporují startupovou scénu, patří podle reportu Y Soft a TopMonks.
V nejzajímavější tisícovce měst světa má Česko nově čtyři zástupce. Praha se polepšila o dvě místa na 83. pozici globálně s růstem 11,7 procenta (je na 16. příčce v EU), Brno kleslo o čtyři příčky na 190. místo navzdory růstu 21,9 %, protože konkurenční města rostla rychleji. Ostrava i přes růst spadla o 18 příček na 750. místo. Do žebříčku se vrátila Olomouc na 960. pozici po skokovém růstu 115,7 %.
V globálním srovnání žebříčku dominují tradičně Spojené státy, Singapur a Británie. V Evropě vede Británie, Švédsko a Německo.