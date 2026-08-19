Český T-Mobile díky dotacím dostal mobilní signál 5G do těchto zanedbaných lokalit

Tuzemský T-Mobile dokončil pokrytí deseti takzvaných bílých míst signálem 5G. Jde o lokality, typicky na venkově, kde se komerčně nevyplatí stavět vysílače a přidružená infrastruktura. Operátoři proto tyto oblasti budují díky státním dotacím, konkrétně z Národního plánu obnovy financovaného Evropskou unií.
T-Mobile aktuálně dokončil oblasti Bítouchov, Borek, Církvice, Hluboká, Hrazany, Kotaneč, Nová Vráž, Sudice, Trávníky a Vidoň.
Operátor ve všech případech postavil základnové stanice. Projekční a realizační doba trvala pouze dvanáct měsíců. Běžně to bývají tři až čtyři roky na vysílač, což je dané byrokracií. Na Lupě jsme například popsali a ukázali provizorní vysílač T-Mobilu, který je v této podobě už několik let.
Součástí programu byla i legislativní změna, která zavedla výjimku z povolovacího procesu, což umožnilo stavět vysílače bez stavebního povolení jako dočasné stavby na dobu osmi let. Díky tomu šlo na krátké termíny dosáhnout.
“Mezi nejnáročnější realizace patřily Církvice u Kutné Hory ve Středočeském kraji. Projekt Whitespot Církvice byl podán 28. července 2023 a o přidělení podpory bylo rozhodnuto 30. dubna 2024. Vzhledem k pozdějšímu schválení dotace byl termín realizace prodloužen do 30. června 2026. Výstavbu dále komplikovala majetkoprávní a administrativní příprava, dědické řízení související s dotčenými pozemky a zejména nevole majitelů sousedních pozemků, kteří způsobili i omezený přístup pro těžkou techniku. Objevila se zde i nečekaná překážka, kdy stavební úřad na popud vlastníků sousedních pozemků na určitou dobu v rozporu s právními předpisy přikázal stavbu dokonce zastavit,” shrnul T-Mobile.
“Vysílač v Církvicích bylo nutné umístit na vyvýšené místo s dobrým výhledem na obec, která leží v nízkém terénu a její pokrytí bylo problematické. Přestože se realizace dostala pod výrazný časový tlak a České republice hrozila pokuta za nedodržení termínu ve výši až 1,5 miliardy korun podařilo se lokalitu z pohledu technologií dokončit jen několik dnů před konečným termínem. Církvice nyní vysílají a svým obyvatelům zajišťují perfektní mobilní pokrytí vysokorychlostním 5G, na připojení k elektrické síti od distributora se však stále čeká – napájení musel tedy operátor vyřešit alternativní cestou,” popsal dále operátor.
“Výše podpory pro jednotlivé lokality jsou v řádu jednotek milionů korun. Maximální výše podpory pro lokalitu Církvice činila 5,7 milionu korun, přičemž T-Mobile lokalitu postavil za 4,7 milionu korun a tím jeden milion korun státu ušetřil. Dotace je poskytnuta na pasivní část stavby. Aktivní technologii hradí operátor z vlastních prostředků, přibližně ve výši vyšších stovek tisíc korun. V dalších letech bude nutné počítat také s obměnou aktivní technologie a náklady na spotřebovanou elektrickou energii, tudíž dodatečné náklady, které hradí operátor se podle odhadu mohou pohybovat v horizontu následujících 15 let kolem čtyř až pěti milionů korun.”
T-Mobile díky dotacím začal v rámci bílých míst budovat také optický internet. Dostane ho do 14 tisíc českých domácností, a to s rychlostí až dva Gb/s.
Dotační výstavbu 5G v bílých místech realizují i O2 a CETIN, pracují na 32 doposud zanedbaných lokalitách.
Jak vypadá několik let trvající provizorium mobilního vysílače: