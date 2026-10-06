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Český Vodafone opět poslal kompletní miliardové zisky do zahraničí. Na své si přišel také stát

Jan Sedlák
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Vodafone Autor: Depositphotos
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Česká pobočka mobilního operátora Vodafone opět posílá své zahraniční mateřské společnosti pěknou dividendu. Britská skupina Vodafone Group z Česka za poslední finanční rok končící letos v březnu získala 1,99 miliardy korun, což je kompletní zisk po zdanění.

Tuzemský Vodafone ve fiskálním roce 2025/2026 udělal tržby 22,3 miliardy korun. Meziročně si mírně polepšil, rok předtím činily 21,8 miliardy korun.

Vodafone kromě vyplácení dividend tradičně v Česku platí poměrně vysoké daně z příjmu, stejně jako další operátoři. V loňském roce takto státu odvedl 625 milionů a rok předtím 557 milionů korun. Červený operátor patří mezi největší plátce u nás.

Vodafone na našem trhu pokračuje v investicích. Kromě modernizace mobilní sítě na 5G, kde kromě jiného prodloužil servisní smlouvu s Huawei jakožto dodavatelem bezdrátové části (RAN), postupně posílá miliardy korun do pevného internetu. Jde jak o modernizaci koaxu (bývalé UPC), tak o optiku.

“Během posledních tří let jsme systematicky posilovani naši pevnou infrastrukturu a zmodernizovali více než polovinu sítě. Díky této dlouhodobé investici jsme mohli spustit připojení o rychlosti 2 Gb/s, které se během roku rozšířilo na více než 1,4 milionu domácností napříč Českou republikou,” uvedla v účetní závěrce Violeta Luca, generální ředitelka Vodafone ČR.

“Ve spolupráci se společností Nokia jsme uskutečnili první test technologie 25G PON v České republice mimo laboratorní prostředí, a to v podmínkách reálného datového provozu, kdy jsme dosáhli rychlosti přes 22 Gb/s,” doplnila Luca.

Vodafonu kromě jiného rostou příjmy z roamingu. Tyto transakce loni vyrostly z 327 na 523 milionů korun.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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