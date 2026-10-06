Český Vodafone opět poslal kompletní miliardové zisky do zahraničí. Na své si přišel také stát

Česká pobočka mobilního operátora Vodafone opět posílá své zahraniční mateřské společnosti pěknou dividendu. Britská skupina Vodafone Group z Česka za poslední finanční rok končící letos v březnu získala 1,99 miliardy korun, což je kompletní zisk po zdanění.
Tuzemský Vodafone ve fiskálním roce 2025/2026 udělal tržby 22,3 miliardy korun. Meziročně si mírně polepšil, rok předtím činily 21,8 miliardy korun.
Vodafone kromě vyplácení dividend tradičně v Česku platí poměrně vysoké daně z příjmu, stejně jako další operátoři. V loňském roce takto státu odvedl 625 milionů a rok předtím 557 milionů korun. Červený operátor patří mezi největší plátce u nás.
Vodafone na našem trhu pokračuje v investicích. Kromě modernizace mobilní sítě na 5G, kde kromě jiného prodloužil servisní smlouvu s Huawei jakožto dodavatelem bezdrátové části (RAN), postupně posílá miliardy korun do pevného internetu. Jde jak o modernizaci koaxu (bývalé UPC), tak o optiku.
“Během posledních tří let jsme systematicky posilovani naši pevnou infrastrukturu a zmodernizovali více než polovinu sítě. Díky této dlouhodobé investici jsme mohli spustit připojení o rychlosti 2 Gb/s, které se během roku rozšířilo na více než 1,4 milionu domácností napříč Českou republikou,” uvedla v účetní závěrce Violeta Luca, generální ředitelka Vodafone ČR.
“Ve spolupráci se společností Nokia jsme uskutečnili první test technologie 25G PON v České republice mimo laboratorní prostředí, a to v podmínkách reálného datového provozu, kdy jsme dosáhli rychlosti přes 22 Gb/s,” doplnila Luca.
Vodafonu kromě jiného rostou příjmy z roamingu. Tyto transakce loni vyrostly z 327 na 523 milionů korun.