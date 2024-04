Český Vodafone za stovky milionů chystá přechod na plnohodnotné nové jádro mobilní sítě 5G

Autor: Jan Sedlák

Český Vodafone se připravuje na přechod na nové jádro 5G sítě, takzvaný core. Půjde o standalone jádro, které v budoucnu nahradí současné non-standalone využívající prvky ze 4G. Podle informací Lupy jde o akci za řádově nižší stovky milionů korun.





Vodafone už ukončil výběrové řízení na dodavatele, jména nekomentuje. Operátor rozjel přípravy na testování. Termín spuštění nového jádra v ostrém provozu zatím není znám. Vodafone standalone jádro postaví vedle toho současného a pak ho přepne.





Core poběží ve dvou datových centrech v Česku. Vodafone neplánuje, že by části umístil do cloudů typu Microsoft Azure nebo Amazon Web Services.

Nové jádro by mělo běžet na řádově desítkách serverů za použití virtualizační platformy VMware. Nasazena bude technologie NFVi, tedy network functions virtualization infrastructure.

Standalone core by měl přinést o něco lepší odezvy v rámci mobilní sítě. O samospásné řešení ale nepůjde. “Není potřeba pouze core, ale také edge computing,” řekl Lupě Miroslav Bula, viceprezident Vodafonu pro sítě.

Edge v tomto případě znamená, že by mobilní vysílače (BTS) v budoucnu měly sloužit také jako taková miniaturní lokální datacentra či CDN. Měly by odbavovat některý obsah, takže by požadavky z mobilních zařízení nemusely vždy putovat do datových center a jejich zpracování by bylo rychlejší. To ale je hudbou ne zrovna blízké budoucnosti a Vodafone konkrétní plány na spuštění takového systému ještě nemá. Vybudování sítě edge také bude vyžadovat poměrně vysoké investice.

Vodafone vedle toho už nějakou modernizuje vysílače (RAN) na 5G. V dosahu jeho 5G sítě je 85 procent populace Česka a pokryto je 61 procent území. Za poslední dva roky bylo modernizováno 43 procent sítě a v posledním roce bylo spuštěno 90 nových vysílačů, takže dochází k zahušťování.

Vodafone nejdříve modernizoval RAN s frekvencemi 1800, 2100 a 2600 MHz, přičemž na 2100 MHz dříve běžela již vypnutá síť 3G. Nyní se nejvíce dělá na frekvencích 700, 800 a 900 MHz.

Vodafone také modernizuje svou pevnou síť (dříve UPC), v roce 2022 na to vyčlenil tři miliardy korun. Jde o upgrade standardu DOCSIS 3.1 na verzi full spectrum. Tu už mají k dispozici vyšší stovky tisíc domácností. Další fází bude povýšení na DOCSIS 4. Vedle toho se staví i optika. Gigabitovou síť Vodafonu mají v dosahu dva miliony domácností.

Podívejte se do klíčového uzlu pevného internetu Vodafonu: