Český „webový Photoshop“ nefunguje. Autora služby Photopea vydírají výkupným

Populární český “webový Photoshop” vystupující pod názvem Photopea má už několik hodin problémy a může se stát, že uživatelům nebude fungovat. Její autor Ivan Kuckir řeší útoky DDoS. Například dnes kolem deváté ráno Photopea nejede.
Autorovi se ohledně situace ozval útočník s přezdívkou Lumen Cyber, který vystupuje na Telegramu s tím, že je “etický hacker” a “lovec bugů”. Lumen Cyber autorovi Photopea vzkázal, že pokud chce, aby služba byla opět funkční, je nutný kontakt právě na Telegramu. Útočník požaduje platbu 10 tisíc dolarů v Bitcoinech, tedy asi 210 tisíc korun.
Photopea funguje jako webová aplikace běžící v prohlížeči. V rámci Chrome si jí lze zprovoznit i jako takzvanou Web App a provozovat ji na desktopu. Základní verze Photopea je zdarma, verze bez reklam je za předplatné. Photopea má vysoké miliony uživatelů.
Ivan Kuckir problémy všeho druhu řeší dlouhodobě. V minulosti jsme na Lupě například psali o tom, jak se stal terčem pirátů na App Storu s tím, že Apple v situaci nebyl vůbec nápomocný.