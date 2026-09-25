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Český „webový Photoshop“ nefunguje. Autora služby Photopea vydírají výkupným

Jan Sedlák
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Ivan Kuckir Autor: Ivan Kuckir
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Populární český “webový Photoshop” vystupující pod názvem Photopea má už několik hodin problémy a může se stát, že uživatelům nebude fungovat. Její autor Ivan Kuckir řeší útoky DDoS. Například dnes kolem deváté ráno Photopea nejede.

Autorovi se ohledně situace ozval útočník s přezdívkou Lumen Cyber, který vystupuje na Telegramu s tím, že je “etický hacker” a “lovec bugů”. Lumen Cyber autorovi Photopea vzkázal, že pokud chce, aby služba byla opět funkční, je nutný kontakt právě na Telegramu. Útočník požaduje platbu 10 tisíc dolarů v Bitcoinech, tedy asi 210 tisíc korun.

Photopea funguje jako webová aplikace běžící v prohlížeči. V rámci Chrome si jí lze zprovoznit i jako takzvanou Web App a provozovat ji na desktopu. Základní verze Photopea je zdarma, verze bez reklam je za předplatné. Photopea má vysoké miliony uživatelů.

Ivan Kuckir problémy všeho druhu řeší dlouhodobě. V minulosti jsme na Lupě například psali o tom, jak se stal terčem pirátů na App Storu s tím, že Apple v situaci nebyl vůbec nápomocný.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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