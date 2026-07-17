Čeští investoři zamířili do projektu, který proměňuje stavební stroje v mobilní sběrače dat

Český venture kapitálový fond Look AI Ventures investoval do rakouského startupu Sodex Innovations, který vyvíjí technologie pro digitalizaci stavebnictví. Firma proměňuje stavební stroje v mobilní sběrače dat a umožňuje stavebním firmám sledovat terén, objem materiálu nebo průběh zemních prací v reálném čase. Sodex uvádí, že její řešení dnes využívá více než stovka zákazníků v Evropě, Spojených státech a Austrálii.
Startup staví na kombinaci vlastního hardwaru instalovaného přímo na stavebních strojích a cloudové platformy pro zpracování dat. Jeho systém využívá senzory a 3D skenování k automatickému mapování terénu, měření objemu vytěženého materiálu nebo dokumentaci průběhu stavebních prací. Mimo jiné tím zrychluje dostupnost dat pro projektové manažery i investory. Firma zaměstnává přibližně dvě desítky lidí. S čerstvými penězi chce startup přijít s novými produkty a rychleji se dostat do zahraničí.
Celkem startup v investičním kole získal čtyři miliony eur, tedy necelých 100 milionů Kč. Kolo vedl rakouský fond Capmont Technology. Vedle českého Look AI Ventures se zapojily také Bloomhaus Ventures, Superangels a stávající investoři SOSV, OMA Business Angels nebo 12 Rounds Capital.
Investoři z Look AI Ventures nedávno také poslali peníze do konkurenta Duolinga, jejich zajímavou investicí je Intello původem z Velké Británie, které využívá umělou inteligenci k vývoji systému, v rámci nějž můžou hotely komunikovat s hosty a řídit svůj provoz. Uplatnilo se v nejvyšším hotelu světa umístěném v Dubaji s názvem Ciel Dubai Marina.