 »  Čeští STRV po USA expandují do Londýna, tržby narostly o 38 procent

Jan Sedlák

Karlínští vývojáři STRV rozšiřují svoji působnost do Londýna. Firma doposud veškeré tržby generovala ve Spojených státech a letos by se měl poměr mírně vychýlit. „Plánujeme, že by se britský trh mohl na letošních číslech podílet deseti až dvanácti procenty,“ uvádí pro Lupu výkonný ředitel STRV Lubo Smid. „Pak to jde posouvat dále.“

Celkové tržby STRV za loňský rok ještě nejsou známy. Na americkém trhu proběhla konsolidace pod jednu společnost STRV Inc. Součástí skupiny STRV Group je také vyčleněná odnož STRV Labs, která se na rozdíl od zakázkového vývoje tradičního STRV soustředí na vydávání vlastních aplikací. Do Labs zároveň proudí velká část současného zisku.

„Roční tržby máme ve stovkách milionů korun. Za rok 2018 už bychom mohli mít k dispozici konsolidované výsledky,“ počítá Smid. Poslední meziroční růst tržeb dosáhl na 38 procent.

Příležitosti jako ve Státech

STRV má v současné době kolem dvou set lidí. Drtivá většina z nich sídlí v Praze a Brně. Ve Spojených státech pro českou firmu na plný úvazek pracuje šest lidí, kteří se věnují obchodu. Ve vývojové a designové části je asi 130 lidí.

Na rozjezd byznysu v Londýně jsou prozatím alokováni dva lidé v Praze. STRV na britském trhu v první fázi rozjeli spolupráci se třemi klienty. „Začaly nám chodit poptávky a doporučení. Hodně našich amerických zákazníků má pobočky v Británii a stejně tak tam působí fondy a akcelerátory, se kterými spolupracujeme,“ popisuje Smid. „Londýn je logické napojení na Ameriku. Příležitosti tam vidíme podobné, jako ve Státech.“

Příkladem propojení je fond Khosla Ventures, se kterým STRV dělají na projektech pro Boosted Boards, kde Khosla působí jako investor. STRV navazují spolupráci s Index Ventures, který je díky investicím do Socialbakers, ProductBoardu nebo Gamee aktivní také v Česku.

STRV se při zakázkovém vývoji soustředí zejména na startupy, které získaly investici v sérii A (pohybuje se okolo deseti milionů dolarů a výše) a potřebují rychle růst. A také na korporace, které zase vyžadují inovace (rapid prototyping). STRV tak například dělali pět projektů pro Microsoft a mezi další klienty patří Google, Tinder nebo LegalZoom.

„Zároveň teď hodně investujeme do zavádění produktového managementu a strategie. Růst nelze skládat z maličkých projektů a musíme opouštět ty, které nadále finančně nedávají smysl,“ doplňuje Smid.