Čeští vědci vyvíjejí s Lockheed Martin umělou inteligenci, která z řeči pozná přetíženého pilota

Čeští vědci z Fakulty informačních technologií VUT v Brně spolupracují s americkým gigantem Lockheed Martin na vývoji umělé inteligence, která má rozpoznat, kdy je vojenský pilot pod nebezpečným tlakem. Systém analyzuje změny v jeho hlase a porovnává je s údaji o fyzickém stavu získanými z dalších senzorů. Cílem je odhalit kognitivní přetížení dřív, než takový stav ohrozí pilota nebo letadlo.
Lockheed Martin je jednou z největších světových společností v oblasti letectví, obrany a vesmírných technologií. Vyrábí mimo jiné bojové letouny F-35 a raketové systémy. Data, protokoly a postupy strojového učení získané v rámci českého projektu EMPAT (Enhanced Monitoring for Pilot and Autonomy Teaming) využije pro vlastní výzkum.
„Vše je o bezpečnosti. Piloti, kteří se ocitli ve stavu výrazného přetížení, pro něj často používají spojení ‚dostat se za letadlo‘ – v této situaci řeší věci, které se staly před chvílí, nikoliv to, co je tady a teď. A následky v armádním letectví mohou být obrovské. Nejcennější je lidské zdraví, ale drahé jsou i samotné stroje, výcvik a tak dále,“ popisuje Jan Pešán z FIT VUT, jeden z hlavních tvůrců projektu.
Výzkumníci z VUT se zaměřují například na tempo řeči, stabilitu hlasu, změnu bohatosti promluvy nebo používání výplňových slov. Řeší i význam, respektive smysluplnost sdělení. Porovnávají je s údaji o srdeční frekvenci, stavem zorniček, s pomocí senzorů jsou schopni neinvazivně sledovat i aktivitu čelních mozkových laloků. Řeč lze snímat například mikrofonem v pilotově náhlavní soupravě, ostatní je integrováno do mobilního systému pro sběr dat, který si pilot obleče.
Čtyřletý EMPAT odstartoval v lednu 2026. Vědci nyní sbírají data od 26 pilotů při testech na simulátorech, která doplňují o první zpětnou vazbu pilotů. Později se přidá zaznamenávání údajů přímo během letu, v druhém či třetím roce má přijít identifikace kognitivní zátěže z řeči. Na projektu se podílejí psychologové z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, specialista na biomedicínu z FEK VUT a testovací letci a odborníci z FSI VUT.