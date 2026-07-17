ČEZ rozdělil telekomunikační aktiva. O koupi jeho poskytovatele internetu se ucházela velká trojka

ČEZ provedl operaci, která je součástí probíhajícího prodeje poskytovatele internetu, jehož polostátní energetická společnost i skrze řadu akvizic (například skupina Edera za vyšší stovky milionů korun) několik let budovala.
ČEZ rozdělil společnost Telco Pro Services vlastněnou podnikem ČEZ ICT Services. Některá její aktiva vyčlenil do nástupnických firem ČEZNET a Telco Infrastructure.
Právě tyto podniky jsou předmětem prodeje. ČEZNET je značka internetového providera, která poskytuje služby zákazníkům. Telco Infrastructure poskytuje takzvanou poslední míli, tedy optickou síť připojující zákazníky.
ČEZ nabídku na prodej poslal desítkám teoretických zájemců. Mezi nimi se podle informací Lupy objevily tři velké ryby, a sice CETIN, Vodafone a T-Mobile.
ČEZNET podle materiálů podporujících prodej patří mezi pět největších poskytovatelů internetu v zemi. Pokrývá přes 352 tisíc domácností a obsluhuje skoro 124 tisíc zákazníků (rok předtím to bylo 115 tisíc).