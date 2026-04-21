Chcete šéfovat dohledu nad umělou inteligencí v Česku? ČTÚ hledá vedoucího nového týmu

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se postupně vžívá do nových rolí, z jejichž pozice dohlíží a bude dohlížet na nové oblasti nad rámec tradičních telekomunikací. Vedle DSA dostal na starost část regulace umělé inteligence, souvisí to s evropským AI Actem a tuzemským zákonem o umělé inteligenci. Na ČTÚ aktuálně vzniká tým, který bude na AI dohlížet. Úřad vypsal výběrové řízení na jeho šéfa. Oficiální název pozice je Vedoucí samostatného oddělení dozoru AI.
“Budete stát u zrodu nového útvaru – od nastavení vize, cílů a priorit oddělení až po konkrétní dopad na fungování AI v praxi. Propojíte právo, technologie i veřejný zájem. Budete u klíčových rozhodnutí v oblasti regulace AI. Budete spolupracovat s odborníky napříč obory a reprezentovat ČTÚ i na mezinárodní úrovni. A dáte směr týmu, který se teprve formuje,” láká ČTÚ případné zájemce.
Výše platového tarifu činí 44 930 až 65 860 korun s příplatkem za vedení ve výši 13 500 korun. Výše osobního příplatku je až 65 860 korun. Nástup je od letošního července, žádosti lze posílat do desátého května.