Lupa.cz

Chcete šéfovat dohledu nad umělou inteligencí v Česku? ČTÚ hledá vedoucího nového týmu

Jan Sedlák
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Český telekomunikační úřad - ČTÚ Autor: Jan Vaca, Internet Info

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) se postupně vžívá do nových rolí, z jejichž pozice dohlíží a bude dohlížet na nové oblasti nad rámec tradičních telekomunikací. Vedle DSA dostal na starost část regulace umělé inteligence, souvisí to s evropským AI Actem a tuzemským zákonem o umělé inteligenci. Na ČTÚ aktuálně vzniká tým, který bude na AI dohlížet. Úřad vypsal výběrové řízení na jeho šéfa. Oficiální název pozice je Vedoucí samostatného oddělení dozoru AI.

“Budete stát u zrodu nového útvaru – od nastavení vize, cílů a priorit oddělení až po konkrétní dopad na fungování AI v praxi. Propojíte právo, technologie i veřejný zájem. Budete u klíčových rozhodnutí v oblasti regulace AI. Budete spolupracovat s odborníky napříč obory a reprezentovat ČTÚ i na mezinárodní úrovni. A dáte směr týmu, který se teprve formuje,” láká ČTÚ případné zájemce.

Výše platového tarifu činí 44 930 až 65 860 korun s příplatkem za vedení ve výši 13 500 korun. Výše osobního příplatku je až 65 860 korun. Nástup je od letošního července, žádosti lze posílat do desátého května.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).