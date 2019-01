 »  Chyba mění FaceTime v odposlech, Apple proto vypnul skupinové hovory

David Slížek

Komunikační aplikace FaceTime umožňuje proměnit iPhone na krátkou dobu v odposlouchávací zařízení. O zásadním bezpečnostním problému firmy Apple jako první informoval server 9to5mac a potvrdila jej i další média. Vyskytuje se ve verzích operačního systému iOS, které podporují skupinové hovory přes FaceTime (Group FaceTime).

Podle serveru je problém právě v tom, jak skupinové (konferenční) hovory fungují. Má to fungovat takto: uživatel přes FaceTime zavolá jinému uživateli a než dotyčný hovor přijme, přidá k hovoru své vlastní číslo. Aplikace v ten moment usoudí, že začal konferenční hovor a zapojí do něj i volaného účastníka, aniž dotyčný hovor přijal. Mikrofon jeho telefonu ale už začne do konferenčního hovoru přenášet zvuk a volající tak může poslouchat, co se kolem telefonu volaného děje.

Za určitých podmínek (když volaný hovor odmítne stisknutí tlačítka pro vypnutí telefonu), může se volaný dostat i k videu z kamery telefonu volaného.

Apple už chybu uznal a slíbil, že během tohoto týdne vydá softwarovou opravu. Do té doby ve FaceTime vypnul konferenční hovory.